Россия перебросила в Крым зенитно-ракетный комплекс С300-ВМ

ЗРК, который перебросили в Крым, способен поражать как самолеты, так и ракеты.

В Крым привезли российские ЗРК InformNapalm

Стала известна модификация военной техники , переброска которой в Крым 29 ноября обеспокоила жителей полуострова.

В частности, колонна военной техники была замечена в Керчи. Волонтеры разведывательного сообщества InformNapalm идентифицировали технику как зенитно-ракетный комплекс С-300ВМ "Антей-2500". Это система ПВО с возможностью борьбы с баллистическими ракетами малой и средней дальности (до 2500 км). Также система предназначена для поражения современных и перспективных самолётов тактической и стратегической авиации (в том числе выполненных с применением технологии "Стелс"), баллистических ракет средней дальности, оперативно-тактических и тактических ракет, аэробаллистических и крылатых ракет.

InformNapalm

InformNapalm

InformNapalm

В сообществе отметили, что "в связи с переброской ЗРК С-300ВМ в Крым непосредственно накануне запланированного проведения ракетных испытаний украинской стороной рассматривается два вероятными возможных сценария поведения Российской Федерации:

1. Либо РФ планирует сбить украинскую ракету.

2. Либо планирует провокацию с уничтожением пассажирского самолет и дальнейшим обвинением украинской стороны с указанием на ракетные испытания".

Как сообщалось ранее, 25 ноября Минобороны РФ вручило украинскому атташе ноту протеста в связи с планами Вооруженных сил Украины провести ракетные стрельбы рядом с Крымом.

"В переданном ему (атташе по вопросам обороны) документе выражен протест Минобороны России в связи с введением украинской стороной незаконных ограничений на использование 1 и 2 декабря 2016 года воздушного пространства над акваторией Черного моря западнее побережья Крымского полуострова для проведения ракетных стрельб", - сказали в военном ведомстве РФ.

В свою очередь, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что Украина не планирует проводить испытания ракет в Керченском проливе, по которому проходит граница между Украиной и Россией.