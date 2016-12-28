Украина попросит ОБСЕ установить дополнительные камеры в зоне АТО

Расшифровка данных с камер видеонаблюдения позволит украинской стороне во время переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе оперировать конкретными фактами нарушений со стороны сепаратистов.

Георгий Тука намерен обратиться в ОБСЕ с просьбой установить дополнительные камеры в зоне АТО Сайт президента Украины

Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука поблагодарил представителей ОБСЕ за помощь в установке камер видеонаблюдения в зоне АТО и предоставлении данных, зафиксированных этими камерами.

"Не так давно сотрудники ОБСЕ предоставили нам географическую карту сектора "М", на которой нанесены зоны наблюдения видеокамеры. Не секрет, что камера установлена, чтобы ОБСЕ могла реально фиксировать факты обстрелов со стороны оккупантов. Именно фиксировать, а не "и так все знают"", - написал на своей странице в Facebook Тука.

По словам министра, военные внимательно проанализировали данные этой камеры и предоставили министерству соответствующую информацию.

"Во-первых, хочу поблагодарить наших специалистов! Честно, не ожидал такой детализации. Молодцы! Во-вторых, теперь в переговорах с ОБСЕ мы будем иметь возможность опираться на объективные факты и предлагать установку дополнительного оборудования ради получения объективной непредвзятой информации", - добавил он.

Также Тука сообщил о том, что не может обнародовать данные, полученные от ВСУ, но подчеркнул, что "парни заслуживают благодарности".

На саммите лидеров стран "Нормандской четверки" 19 октября в Берлине была достигнута договоренность, что до конца ноября главы МИД утвердят основу проекта "дорожной карты" по имплементации Минских соглашений. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на четырех участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, должно быть и Дебальцево Донецкой области.

Однако министры иностранных дел Украины, Германии, Франции и России на переговорах в Минске 29 ноября не достигли прогресса в согласовании "дорожной карты" из-за отказа главы МИД РФ Сергея Лаврова обсуждать размещение вооруженной миссии ОБСЕ в Донбассе.

Подробнее об основных проблемных вопросах деоккупации Крыма и ОРДЛО читайте в статье Константина Батозского "Деоккупация: начало" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".