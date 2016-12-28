СММ ОБСЕ на два дня эвакуировала свою базу в Светлодарске из-за обстрелов

Миссия зафиксировала 1,1 тыс. взрывов в районе Светлодарска и Дебальцево.

ОБСЕ оставила свою базу наблюдения из-за обстрелов Светлодарска osce.org

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ 24-26 вынуждена была оставить свою базу наблюдения в Светлодарске из-за усиленного обстрела территории, - сообщается в отчете ОБСЕ.

По данным миссии, за этот период в районе Светлодарска и Дебальцево было зафиксировано 1150 взрывов. Ранее до этого было зафиксировано 2,3 тыс. случаев нарушения "режима тишины".

Хотя СММ зафиксировала большое количество взрывов западнее Горловки в ночь на 23 декабря, в дальнейшем было зафиксировано меньше нарушений "режима тишины" вследствие обновленного обязательства сторон соблюдать перемирие, начиная с полуночи 24 декабря.

Сообщалось, что 18 декабря бойцы ВСУ отбили атаку российских оккупантов на Светлодарской дуге. Потери сил АТО составили пять человек убитими и шесть человек раненными. По данным разведки, противник потерял 20 человек убитыми и 30 раненными. Двухчасовому бою предшествовал артиллерийский обстрел украинских позиций.

По состоянию на 23 декабря, на Светлодарской дуге погибли восемь украинских бойцов, один попал в плен.

Спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко назвал потери украинских военных на Светлодарской дуге "самыми тяжелыми за последние пять месяцев".