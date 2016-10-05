Сущенко чувствует себя бодро, его моральное состояние не внушает никаких опасений – адвокат

Фейгин рассказал об условиях содержания своего подзащитного и его моральном состоянии.

Сущенко находится в Лефортовском СИЗО - бывшей тюрьме КГБ Lenta.ru

Адвокат задержанного в РФ украинского журналиста Романа Сущенко Марк Фейгин сообщил, что его подзащитный находится в двухместной камере в Лефортовском СИЗО. Об этом Фейгин заявил в интервью

Адвокат Сущенко уточнил, что в тюрьме, где находится его подзащитный в основном, все камеры двухместные. По его словам, Лефортовское СИЗО – небольшая тюрьма, бывшая тюрьма КГБ, еще ее иногда называют "ведомственной". "Эта тюрьма - действительно особенная, потому что там содержатся лица, обвиняемые либо подозреваемые в очень серьезных преступлениях. По большей части, их дела ведет следственное управление ФСБ России", - сказал он.

"Чувствует он себя нормально, достаточно бодро. Я не обнаружил даже приблизительных признаков подавленности, моральное состояние Романа не внушает никаких опасений", - утверждает адвокат.

По словам Фейгина, он попал к Сущенко достаточно быстро. "Считаю, что полтора дня, которые мне понадобились для вступления в дело и встречи с подзащитным, по меркам российского "гибридного" судопроизводства – это почти космическая скорость", - говорит он.

Кроме того адвокат заверил, что Сущенко не пытали. "Его, как обычно, психологически "разводили", на предмет того, что "ты будешь сидеть 12 лет" и "тебе надо подписать явку с повинной". Это обычный набор методов (ФСБ –ред.), ничего из ряда вон выходящего. Явку с повинной Роман, разумеется, не подписал", - сказал он.

Также Фейгин сообщил причину поездки его подзащитного в Москву - это был его личный визит к брату. "Это была краткосрочная поездка, не думаю, что для нее были какие-то особенные причины, профессиональные обязанности Роман выполнять не планировал", - заверил Фейгин.

3 октября Федеральная служба безопасности РФ подтвердила задержание в Москве украинского журналиста Романа Сущенко, назвав его кадровым сотрудником украинской военной разведки. Против украинского гражданина открыли уголовное производство по статье "Шпионаж".

В этот же день стало известно, что Лефортовский суд Москвы еще 1 октября избрал для Романа Сущенко меру пресечения в виде ареста на два месяца.

Подробнее об обстоятельствах ареста Сущенко, условиях его содержания в СИЗО и перспективах уголовного дела против него читайте в интервью Оксаны Денисовой с адвокатом Марком Фейгиным на сайте ZN.UA.