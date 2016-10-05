Фейгин не исключает, что ФСБ России задержала Сущенко для дальнейшего обмена

Сущенко может стать очередным украинским заложником в руках российских властей.

Процесс над Сущенко будет закрытым, в деле содуржится государственная тайна ТАСС

Адвокат задержанного в России журналиста агентства "Укринформ" Романа Сущенко Марк Фейгин считает, что его подзащитный мог стать очередным украинским заложником в руках российских властей. Об этом Фейгин заявил в интервью

Фейгин отметил, что, процесс будет закрытым – по причине наличия в деле государственной тайны. Поэтому показательным этот процесс, как это было в случае с Надеждой Савченко, не будет. "Думаю, более справедливым является допущение, что Сущенко хотят осудить и обменять на кого-то, кто содержится в Киеве", - сказал он.

На вопрос о том, станет ли Сущенко очередным украинским заложником в руках российских властей, адвокат задержанного журналиста ответил: "С политической точки зрения, конечно".

При этом, Фейгин не взялся утверждать, на кого именно хотят российские власти обменять Сущенко. "Я не знаю, кто, из числа граждан России, содержится в украинских тюрьмах в качестве обвиняемых или осужденных, и есть ли среди этих людей сотрудники спецслужб. Но, если таковые есть, и об этом знает российская сторона, наверно, на таких людей могли бы обменять. Я исхожу исключительно из предыдущей практики: ведь был же обмен по Савченко? Почему бы ему не быть и в других случаях?", - заявил он.

3 октября Федеральная служба безопасности РФ подтвердила задержание в Москве украинского журналиста Романа Сущенко, назвав его кадровым сотрудником украинской военной разведки. Против украинского гражданина открыли уголовное производство по статье "Шпионаж".

В этот же день стало известно, что Лефортовский суд Москвы еще 1 октября избрал для Романа Сущенко меру пресечения в виде ареста на два месяца.

Подробнее об обстоятельствах ареста Сущенко, условиях его содержания в СИЗО и перспективах уголовного дела против него читайте в интервью Оксаны Денисовой с адвокатом Марком Фейгиным на сайте ZN.UA.