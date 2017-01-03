Суд рассмотрит ходатайство прокуратуры о мере пресечения для Курченко

Попытка избрать меру пресечения подозреваемому в газовых махинациях бизнесмену, предпринимается уже в третий раз.

Сергею Курченко снова попробуют избрать меру пресечения korrespondent.net

Печерский районныйКиева рассмотрит ходатайство прокуратуры о мере пресечения харьковскому бизнесмену Сергею Курченко во вторник, 3 января.

Адвокат Курченко Юрий Сухов сообщил о новом заседании суда по делу своего подзащитного на странице в Facebook.

"Сегодня в Печерском суде начинается эпопея избрания в третий раз меры пресечения в виде ареста в отношении Курченко С.В. Как ни грустно это для ГПУ, но сегодня у Курченко С.В. нет ни одной действующей меры пресечения", - написал Сухов.

По словам Юрия Сухова, уголовное производство в отношении его клиента из ведения военной прокуратуры снова возвращено в Главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины.

Ранее Апелляционный суд Киева отменил разрешение Печерского суда от 10 мая 2016 года на задержание Курченко и содержание его под стражей.

"По результатам апелляционного рассмотрения коллегия судей судебной палаты по рассмотрению криминальных дел Апелляционного суда города Киева постановила – апелляционную жалобу адвоката, которая действует в защиту прав и интересов Курченко С.В. – удовлетворить", - говорится в сообщении на сайте суда.

Напомним, что Генеральная прокуратура Украины подозревает Сергея Курченко в организации и руководстве преступной организацией (ОПГ), которая нанесла государству 2,2 млрд грн убытков из-за незаконных схем с перепродажей сжиженного газа.

В ходе продолжающегося досудебного расследования наложен арест на имущество и другие активы подозреваемых на общую сумму более 2,8 млрд грн.

На сегодня Курченко объявлен в международный розыск, ранее украинский суд избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее в ГПУ сообщали о том, что по версии следствия Курченко через ряд компаний — Укрхарьковргазпостачання-2009, Луганскпропангаз, Харьков-СПБТ, ГазУкраина-2009 и ГазУкраина-2020, Запорожгаз-2000, Черкассы-Газснаб и другие структуры — выкупал сжиженный газа на специализированных аукционах по льготным ценам якобы для потребностей населения, а затем продавал на рынке уже по рыночной стоимости.

ZN.UA подробно писало о газовых аферах Курченко с государственным газом и нефтепродуктами.