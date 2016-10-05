В "ЛНР" обострился конфликт между Плотницким и "главой правительства" из-за денег Курченко - ИС

Курченко согласовал с заместителем министра экономического развития РФ вопрос перевода на счета подконтрольной ему структуры 65 млн рублей. Плотницкий за это должен получить откат.

Плотницкий хочет уволить "главу правительства" из-за отказа переводить деньги на счет Курченко glava-lnr.su

На оккупированных территориях обостряется конфликт между главарем "ЛНР" Игорем Плотницким и "председателем совета министров ЛНР" Сергеем Козловым, сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"Плотницкий обвинил последнего в блокировании принятия решений "совета министров ЛНР" по урегулированию финансовых взаимоотношений с поставщиком электроэнергии в "ЛНР"", - пишет он.

Как отмечается, с 20 по 23 сентября Курченко (владелец группы "СЕПЕК", которая поставляет энергоресурсы в "ЛНР") согласовал с заместителем министра экономического развития РФ Сергеем Назаровым вопрос перевода со счетов ООО "Луганская энергетическая компания" на счета подконтрольной ему структуры 65 млн рублей.

Вместе с тем, глава "Луганской энергетической компании" отказалась выполнять указанное поручение из-за "отсутствия правовых оснований" для осуществления указанной финансовой операции, а после попыток Плотницкого надавить на нее, написала заявление об увольнении по собственному желанию.

"В связи с этим, Плотницкий пытался заставить Козлова принять решение "совета министров ЛНР" относительно перевода вышеуказанной суммы, но последний также отказался выполнять указание", - отмечает Тымчук.

В результате Плотницкий доложил российскому замминистра о "саботаже" и в очередной раз обратился с просьбой разрешить уволить Козлова с занимаемой должности. Ожидается, что судьба Козлова решится в ближайшее время.

Ранее, по данным "ИС", Плотницкий не поделил российскую контрабанду с "главой МВД" и запретил ему выезжать из "ЛНР".

Также, как писало издание Washington Post, пророссийские террористы начали проводить широкомасштабные чистки в своих рядах после информации о том, что лидера так называемой "ЛНР" Игоря Плотницкого якобы пытались свергнуть.

Аналитики предполагают, что кровавые расправы внутри боевиков могут привести к интенсификации столкновений на линии фронта.

Чистки могут быть связаны с борьбой за контроль над контрабандистскими каналами между Россией и Украиной, которые проходят через территории, захваченные пророссийскими терористами.

Не исключено также, что это следствие борьбы покровителей боевиков в Москве, поскольку элиты из Кремля ведут свои собственные войны в Донбассе.