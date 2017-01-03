Суд не смог избрать меру пресечения Курченко из-за отвода судьи

Адвокат бизнесмена Сергея Курченко не считает судью Карабаня беспристрастным, что лишает его подзащитного права на объективное судебное решение.

Суд не смог избрать меру пресечения подозреваемому Курченко korrespondent.net

Адвокат харьковского бизнесмена Сергея Курченко Юрий Сухов сообщил о том, что Печерский районный суд Киева так и не смог

"Заявили отвод судье Карабаню (судье Печерского районного суда Киева Владимиру Карабаню – ред.), который рассматривает ходатайство об избрании третьего ареста Курченко С.В.", - написал на своей странице в Facebook адвокат.

Свое решение Сухов объяснил просто: судья начал рассмотрение ходатайства до того, как оно было вручено стороне защиты. Что, по мнению Сухова, дает преимущество стороне обвинения.

"Мне кажется, что сейчас начнется суета по поводу ускорения рассмотрения этого отвода, даже без участия защитников, хотя частью заявления об отводе было ходатайство о его рассмотрении с присутствием стороны защиты", - добавил он.

Защитник Курченко сомневается в отводе судьи Карабаня.

"Конечно же, никто судью Карабаня не отведет, и он дальше будет рассматривать ходатайство. Я не ясновидящий, я реалист и знаю действующую судебную систему Украины", - подчеркнул юрист.

Юрий Сухов уверен в дальнейшем давлении на суд и том, что "кто-то будет очень сильно настаивать, чтобы ходатайство прокуратуры рассматривалось незамедлительно".

"Посмотрим прав я или нет! Посмотрим, изменилось ли что-то в нашей правоохранительной и судебной системе", - резюмировал правозащитник.

Напомним, что Генеральная прокуратура Украины подозревает Сергея Курченко в организации и руководстве преступной организацией (ОПГ), которая нанесла государству 2,2 млрд грн убытков из-за незаконных схем с перепродажей сжиженного газа.

В ходе продолжающегося досудебного расследования наложен арест на имущество и другие активы подозреваемых на общую сумму более 2,8 млрд грн.

На сегодня Курченко объявлен в международный розыск, ранее украинский суд избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее в ГПУ сообщали о том, что по версии следствия Курченко через ряд компаний — Укрхарьковргазпостачання-2009, Луганскпропангаз, Харьков-СПБТ, ГазУкраина-2009 и ГазУкраина-2020, Запорожгаз-2000, Черкассы-Газснаб и другие структуры — выкупал сжиженный газа на специализированных аукционах по льготным ценам якобы для потребностей населения, а затем продавал на рынке уже по рыночной стоимости.

ZN.UA подробно писало о газовых аферах Курченко с государственным газом и нефтепродуктами.