Школьные выпускные экзамены больше не будут проходить в школах

А обещанного обязательного тестирования по иностранному языку не будет.

Обещанного обязательного тестирования по иностранному языку не будет Никинформ

Государственную итоговую аттестацию выпускники школ будут сдавать на пунктах тестирования в форме ВНО, сообщил ZN.UA директор Украинского центра оценивания качества образования Вадим Карандий.

"Учитывая те результаты, которые получены по введению ГИА в 2015, 2016 годах, в этом году принято решение распространить такую практику на все предметы, по которым выпускники сдают государственную итоговую аттестацию. Это будет действительно "государственная аттестация", - отметил Карандий.

Как известно, ранее Государственную итоговую аттестацию в форме ВНО выпускники сдавали лишь по двум предметам - украинскому языку и математике или истории (на выбор). Теперь в форме ВНО пройдут экзамены по всем предметам, по которым предусмотрена государственная итоговая аттестация в 11 классе. Их три: украинский язык и литература, математика или история (по выбору) и еще один предмет на выбор выпускника. Обязательного тестирования по иностранному языку не будет.

Кроме того, в 2017 году независимое тестирование начнется значительно позже - 23 мая, а не в начале месяца или в апреле, как это было в 2016 и 2015 годах. Как и раньше, ВНО можно будет сдать по 12 предметам, перечень которых есть на сайте УЦОКО.

Программы, по которым проводится внешнее независимое оценивание, также не будут изменены, они останутся такими же, что и в 2016 году.

Подробнее про все изменения, которые будут касаться ГИА и ВНО, читайте в свежем номере "Зеркала недели".