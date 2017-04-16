Сегодня 92% содержащихся в интернатах детей имеют родителей – Рева

С 1 сентября Минобразования намерено прекратить набирать в интернаты детей с родителями без крайней необходимости.
По его словам, число детей в интернатных учреждениях Украины медленно растет: если в 2000 года там содержалось более 99 тыс детей, то сейчас – 106 тыс.
"Самое интересное другое. Тогда сирот из них было 40%, а 60% имели родителей. Сейчас — 8% сирот, 92% имеют родителей. Что происходит? Когда сироты закончились, интернаты начали затягивать к себе детей, имеющих родителей", - отметил министр.
По его словам, с 1 сентября Министерство образования намерено перестать принимать детей в подобные учреждения без необходимости, провоцируя тем самым социальное сиротство. Речь идет о запрете на устройство в интернатные учреждения детей до трех лет по заявлению родителей, кроме случаев, когда необходима паллиативная помощь.
"Такие вещи, в том числе сиротство, мы стимулируем финансово. Нужно полностью изменить механизм финансирования этой системы", - подчеркнул Рева.
Как писала в своей статье для ZN.UA Дарья Афонина, количество детей-сирот в Украине в течение последних 15 лет стабильно удерживается в пределах 90–104 тыс. чел. Только 10% из них находятся под опекой или в приемных семьях, и лишь 5% детей попадают в семьи усыновителей.
Подробнее о проблемах детей-сирот и лишенных родительской опеки читайте в интервью Андрея Ревы ZN.UA в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA