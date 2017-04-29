Пограничники задержали в Чернобыльской зоне четверых сталкеров

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Трое украинцев и белорус пытались попасть в зону отчуждения.

Любители острых ощущений пробирались в Чернобыль Myroslava / Depositphotos

Пограничники и сотрудники полиции задержали четверых сталкеров, которые пытались попасть в Чернобыльскую зону отчуждения. Задержанные - гражданин Беларуси и трое граждан Украины – жители Киевской, Ровенской и Волынской областей.

Они пешком пытались попасть в Чернобыльскую зону с целью экстремального туризма и отдыха. Белорус попал в Украину законно.

За нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, на задержанных оформлены административные материалы, сообщили в Госпогранслужбе Украины.

Как сообщалось, во всем мире 26 апреля во всем мире почтили память жертв катастрофы на Чернобыльской АЭС.

26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной станции произошел взрыв, ставший причиной одной из самых масштабных техногенных катастроф в мировой истории.

Первыми в ликвидации последствий аварии приняли участие сотрудники станции. Непосредственно во время взрыва погиб только один человек, ещё один скончался утром от полученных травм. Однако впоследствии у 134 сотрудников ЧАЭС и членов спасательных команд, находившихся на станции во время взрыва, развилась лучевая болезнь, в течение нескольких месяцев 28 из них умерли.

С 1986 по 1992 года только по официальным данным в ликвидации последствий аварии принимали участие 600 тыс. человек, еще более миллиона людей было задействовано в работах в 30-километровой зоне.

29 ноября 2016 года четвертый энергоблок ЧАЭС накрыли защитной аркой - новый саркофаг рассчитан на 100 лет. Основная функция нового саркофага заключается в ограничении распространения радиоактивных веществ, которые находятся в объекте "Укрытие".

О том, что будет дальше с людьми, со станцией, ее оставшейся инфраструктурой, всей тридцатикилометровой зоной отчуждения; останется ли она "территорией сталкеров" и нелегальных дельцов, или станет уникальным объектом законной и безопасной деятельности, в том числе научной, действующим энергообъектом, который может принести неоценимую пользу Украине и человечеству? Об этом — разговор ZN.UA с Виталием Демьянюком, главой общественного совета Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения, основателем Чернобыльского института исследований и развития (Chornobyl Research and Development Institute) и председателем наблюдательного совета компании, которая уже имеет опыт обращения с радиоактивными отходами в Украине. Подробне читайте в статье Аллы Еременко "Ребрендинг Чернобыля".