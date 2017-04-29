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Пограничники задержали в Чернобыльской зоне четверых сталкеров

29 апреля в 05:13

Трое украинцев и белорус пытались попасть в зону отчуждения.

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Любители острых ощущений пробирались в Чернобыль
Myroslava / Depositphotos
Пограничники и сотрудники полиции задержали четверых сталкеров, которые пытались попасть в Чернобыльскую зону отчуждения. Задержанные -  гражданин Беларуси и трое граждан Украины – жители Киевской, Ровенской и Волынской областей.

Они пешком пытались попасть в Чернобыльскую зону с целью экстремального туризма и отдыха. Белорус попал в Украину законно.

За нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, на задержанных оформлены административные материалы, сообщили в Госпогранслужбе Украины.

Как сообщалось, во всем мире 26 апреля во всем мире почтили память жертв катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

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26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной станции произошел взрыв, ставший причиной одной из самых масштабных техногенных катастроф в мировой истории. 

Первыми в ликвидации последствий аварии приняли участие сотрудники станции. Непосредственно во время взрыва погиб только один человек, ещё один скончался утром от полученных травм. Однако впоследствии у 134 сотрудников ЧАЭС и членов спасательных команд, находившихся на станции во время взрыва, развилась лучевая болезнь, в течение нескольких месяцев 28 из них умерли.

С 1986 по 1992 года только по официальным данным в ликвидации последствий аварии принимали участие 600 тыс. человек, еще более миллиона людей было задействовано в работах в 30-километровой зоне.

29 ноября 2016 года четвертый энергоблок ЧАЭС накрыли защитной аркой - новый саркофаг рассчитан на 100 лет. Основная функция нового саркофага заключается в ограничении распространения радиоактивных веществ, которые находятся в объекте "Укрытие".

О том,  что будет дальше с людьми, со станцией, ее оставшейся инфраструктурой, всей тридцатикилометровой зоной отчуждения; останется ли она "территорией сталкеров" и нелегальных дельцов, или станет уникальным объектом законной и безопасной деятельности, в том числе научной, действующим энергообъектом, который может принести неоценимую пользу Украине и человечеству? Об этом — разговор ZN.UA с Виталием Демьянюком, главой общественного совета Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения, основателем Чернобыльского института исследований и развития (Chornobyl Research and Development Institute) и председателем наблюдательного совета компании, которая уже имеет опыт обращения с радиоактивными отходами в Украине. Подробне читайте в статье Аллы Еременко "Ребрендинг Чернобыля".

По материалам: ZN.UA
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Тэги Украина Чернобыль станция сталкер
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