Платят дважды, а болеют больше: в Украине 50% стоимости "бесплатных" медуслуг оплачивают пациенты

Затраты людей на медицину составляют порядка 3-3,5% от ВВП, государство выделяет столько же.

Фактические затраты на медицину в Украине составляют больше 6% ВВП

Отсутствие реформ в сфере здравоохранения отразилось не только на финансировании медицины государством, но и на затратах граждан - 50% медицинских услуг и медикаментов в прошлом году оплачивали люди.Об этом заявил ZN.UA Павел Ковтонюк, заместитель министра здравоохранения.

"Сфера здравоохранения традиционно недофинансирована. Это "историческая проблема", даже в советское время на эти нужды выделялось не более 3% от ВВП. Но большинство постсоветских стран проводили в той или иной степени реформы и этот показатель у них достиг среднеевропейского уровня в 6-8% от ВВП. Украина за четверть чека осталась на том же уровне по объемам финансирования медицины, т.е. на все тех же 3%", - отмечает Ковтонюк."Затраты людей на медицину на сегодняшний день также составляют порядка 3-3,5% от ВВП. В прошлом году, по непрямым оценкам экспертов, 50% медицинских услуг и медикаментов оплачивали люди", - отметил Ковтонюк.

Причем три четверти средств, потраченных на медицину "из кошелька", по словам замминистра, идут исключительно на лекарства и зачастую далеко не на препараты первой необходимости. Не зря же наибольший удельный вес (порядка 70%) от общих затрат маркетинговых программ фармпроизводителей приходится именно на "продвижение препаратов среди врачей".



Как пишет в своей статье для ZN.UA экономический обозреватель Юлия Самаева, оплаченные государством 3% ВВП на медицину собраны через налоги с тех же людей, которые еще 3% ВВП относят в аптеки и больницы.



"И платя за медицину дважды, украинцы живут меньше, болеют больше, а "бесплатное" медицинское обслуживание у них хуже, чем у большинства соседей. И для оценки качества этого обслуживания в подавляющем большинстве случаев сложно подыскать выражения, кроме нецензурных", - говорится в статье.

Как писало ZN.UA, существование обязательного медицинского страхования давно предусмотрено на уровне законодательства, но до сих пор не сделаны какие-либо шаги для его практического внедрения. Отсутствие диверсификации публичных источников финансирования является главной причиной хронического недофинансирования сферы здравоохранения. Во многих странах Европы с помощью программ обязательного медицинского страхования финансируется более половины всех расходов на здравоохранение: в Германии, Франции, Нидерландах, Чехии, Хорватии — около трех четвертых, в Бельгии, Эстонии, Румынии — около двух третьих, в Литве, Венгрии, Польши — 55–60%.

Подробнее о состоянии украинской медицины читайте в статье Юлии Самаевой "Эффект ноцебо" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".

