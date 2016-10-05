Минздрав планирует внедрить страховую медицину за три года – замминистра

Введение новых налогов или страховых взносов пока не предусматривается.

Семейного врача можно будет выбрать без привязки к прописке

В Украине с 2017 года стартует перевод системы на здравоохранения на страховую основу. В целом на реформу потребуется 3 года, сообщил заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк, сообщает пресс-служба Минздрава.

Начнется реформа с полного внедрения института семейной медицины. Ожидается, что люди сами смогут выбирать себе семейного врача, без какой-либо привязки к месту жительства и регистрации. Семейные врачи будут оказывать услуги, закреплённые в соответствующем договоре с пациентом. В договоре будут четко обозначены услуги, которые врач предоставляет за счет государства. Семейные врачи также будут выдавать справки в детский сад, школу, бассейн. "Ключевая функция семейного врача - поддерживать здоровье своих пациентов. Любая другая работа будет минимизирована. В случае, если семейный врач решит начать частную практику, оплата будет поступать на его счет напрямую, минуя посредников. Это позволит создать простую, прозрачную и понятную для всех систему", - добавил Ковтонюк. При этом он отметил, что с введением новой системы первичного звена медицинского обслуживание никакие дополнительные налоги или страховые взносы пока не предусматриваются. Что касается новшеств для самих медиков, то Минздрав обещает отменить "бумажную" отчётность для врачей первичного звена, что позволит уделять больше времени непосредственной работе семейного врача.

Кроме того, с 2017 года планируется начать реформу и в более специализированном, госпитальном звене здравоохранения.

Как писало ZN.UA, существование обязательного медицинского страхования давно предусмотрено на уровне законодательства, но до сих пор не сделаны какие-либо шаги для его практического внедрения. Отсутствие диверсификации публичных источников финансирования является главной причиной хронического недофинансирования сферы здравоохранения. Во многих странах Европы с помощью программ обязательного медицинского страхования финансируется более половины всех расходов на здравоохранение: в Германии, Франции, Нидерландах, Чехии, Хорватии — около трех четвертых, в Бельгии, Эстонии, Румынии — около двух третьих, в Литве, Венгрии, Польши — 55–60%.