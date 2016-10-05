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Перспектива выиграть дело Сущенко – нулевая, освободить его можно через публичное давление - Фейгин

5 октября в 09:20

Публичное давление может привести к освобождению или обмену украинского журналиста Сущенко.

Марк Фейгин1
Фейгин уверен, что без публичного давления освободить или обменять Сущенко не удастся
batkivshchyna.com.ua
Оправдательных приговоров по делам против украинцев в России не существует, об этом заявил адвокат задержанного в РФ журналиста агентства "Укринформ" Романа Сущенко Марк Фейгин в интервью ZN.UA

По мнению адвоката, перспектива выиграть дело против Сущенко нулевая. "В России нет суда, в котором можно было бы выиграть хоть какое-нибудь дело. Оправдательных приговоров не существует, тем более, по политическим делам против украинцев. Не существует решений, которые были бы не в пользу власти. Иначе, зачем бы они его "брали"?", - говорит он.

В то же время, он считает, что это не означает, что человека нельзя спасти - нужно разделить понятия "выиграть дело" и "спасти". "И спасти Романа можно", - утверждает адвокат журналиста.

"Публичное давление может привести к его освобождению либо обмену. Я считаю, что в данном деле это возможно.  До меня долетают всякие споры на тему "может быть, Фейгин не так защищает, набивает политическую цену подзащитным, а обмен в таких условиях может быть слишком дорогим" и т.д. Критика – это хорошо, дискуссии – это замечательно, но, когда они основываются на непонимании – это печально", - заявил Фейгин.

Читайте также: Фейгин не исключает, что ФСБ России задержала Сущенко для дальнейшего обмена

3 октября Федеральная служба безопасности РФ подтвердила задержание в Москве украинского журналиста Романа Сущенко, назвав его кадровым сотрудником украинской военной разведки. Против украинского гражданина открыли уголовное производство по статье "Шпионаж". 

В этот же день стало известно, что Лефортовский суд Москвы еще 1 октября избрал для Романа Сущенко меру пресечения в виде ареста на два месяца.

Подробнее об обстоятельствах ареста Сущенко, условиях его содержания в СИЗО и перспективах уголовного дела против него читайте в интервью Оксаны Денисовой с адвокатом Марком Фейгиным на сайте ZN.UA.

По материалам: ZN.UA
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Тэги журналист адвокат Фейгин Сущенко обмен
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