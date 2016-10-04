После введения визового режима с РФ случаев как с журналистом Сущенко станет больше – эксперт

Постановление о введении визового режима уже одобрено Комитетом Рады и в четверг, 6 октября, может быть одобрено парламентом.

После принятие постановления Радой обострит отношения с РФ Василий Артюшенко, ZN.UA

Как заявил в комментарии ZN.UA эксперт по международным отношениям Алексей Ижак, после одобрения постановления следует ожидать обострения в отношениях с РФ. "Конечно, Россия через определенное время среагирует и будет выжимать всех наших граждан, которые там есть, а это больше миллиона. В случае принятия, я не думаю, что сразу будет введение визового режима - сначала будет изменение миграционного законодательства, будет давление на украинских граждан - и таких случаев, как с этим журналистом Сущенко - будет больше", - говорит он.

По мнению Ижака, РФ начнет вводить симметричные шаги. "Такой шаг (введение визового режима с РФ – ред.) был бы уместен, когда начались активные боевые действия, когда агрессия была очевидна. Сейчас явные намерения России - немного снизить эскалацию с Украиной и найти пути для восстановления отношений. Поэтому сейчас введение визового режима с целью избежания продолжения гибридной войны на Востоке Украины - не имеет смысла", - считает эксперт.

Ведь, по его мнению, сейчас Погранслужба использует и без того весьма жесткие меры фильтрации тех, кто пересекает украинскую границу со стороны РФ. "То есть с точки зрения проникновения боевиков, то нет смысла говорить об этом. А если говорить о политическом аспекте - это можно рассматривать, если высшее политическое руководство что-то знает о недружественных намерениях России", - говорит он. Он приводит пример, что такое решение как визовый режим с РФ можно было бы вводить в ответ на определенные экономические ограничения. "Так, вот к примеру, летом был такой эпизод: было дополнительное ограничение торговли нашей страны со странами Центральной Азии", - объясняет он.

В свою очередь, глава парламентского комитета по иностранным делам Анна Гопко сообщила о том, что проект постановления об обращении к Кабмину о прекращении действия Соглашения между правительством Украины и правительством РФ о безвизовых поездках граждан Украины и Российской Федерации (4030 от 05.02.2016) (повторно озвучено председателем ВР Парубием 3 октября инициатива ввести визовый режим для граждан России при их въезде в Украину - "Н") был одобрен еще в марте.

О необходимости введения визового режима с РФ уже заявил и бывший министр Владимир Огрызко в своем блоге. По его мнению, безвизовый режим - это практическая возможность для агрессора внедрить в Украину людей, которые будут заниматься здесь подрывной деятельностью. "Визовый режим, наоборот, очень четко и ясно ограничивает такие возможности, поскольку серьезно затрудняет проникновение на территорию Украины для нежелательных лиц. Это распространенная практика, мы здесь ничего нового не придумываем", - считает украинский дипломат.

По его мнению, следующим этапом после введения визового режима стал бы разрыв дипломатических отношений. "Кто бы и как не говорил, что это нам помешает. Сейчас мы наблюдаем, насколько беспомощный тезис о том, что дипломатические отношения помогают нам в освобождении украинских граждан. Украинский корреспондент попал в руки ФСБ. Консулам не позволяют даже увидеться с ним. Его арестовали сразу на два месяца. Вот вам и роль дипломатических отношений в защите интересов наших граждан", - считает Огрызко.

Напомним, что на днях спикер парламента Андрей Парубий заявил, что постановление может быть вынесено на голосование 6 октября после консультаций с главами депутатских фракций.

Этому заявлению предшествовали события 3 октября, когда стало известно, что ФСБ РФ подтвердила задержание в Москве украинского журналиста Романа Сущенко, назвав его кадровым сотрудником украинской военной разведки. Против украинского гражданина открыли уголовное производство по статье "Шпионаж".

В этот же день стало известно, что Лефортовский суд Москвы еще 1 октября избрал для Романа Сущенко меру пресечения в виде ареста на два месяца. Защищать Сущенко будет известный российский адвокат Марк Фейгин.

По данным МИД Украины, на территории России сейчас незаконно удерживаются не менее 29 украинских граждан. Десятки граждан, преимущественно крымских татар, преследуются в аннексированном Крыму, 16 – считаются пропавшими без вести. Еще 115 украинцев, как военнослужащих, так и гражданских лиц, являются заложниками российско-террористических группировок в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. В то же время террористы утверждают, что удерживают в плену лишь 45 человек.