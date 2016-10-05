Обвинение Сущенко предъявят 7 октября – адвокат

В отношении украинского журналиста открыли уголовное дело по ст. 276 Уголовного кодекса РФ.

Украинского журналиста удерживают в ведомственном изоляторе ФСБ ТАСС

Обвинение журналисту агентства "Укринформ" Роману Сущенко, которого удерживают в московском СИЗО, буде предъявлено в пятницу, 7 октября, сообщил адвокат Марк Фейгин в интервью

"Обвинение предъявят в пятницу, сейчас он помещен под стражу в статусе подозреваемого. Постановление о привлечении в качестве обвиняемого будет в пятницу", – рассказал защитники после встречи с клиентом в СИЗО "Лефортово" во вторник, 4 октября.

Фейгин уточнил, что Сущенко подозревают в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 Уголовного кодекса Российской Федерации (шпионаж), не став вдаваться в подробности дела.

"Обвиняют его в шпионаже, по ст. 276 УК РФ. В постановлении действительно есть некая фабула обвинения с описанием событий. К сожалению, об этих событиях я рассказать не могу, поскольку они могут составлять государственную тайну. Я не давал подписки о неразглашении, но если сейчас вдамся в детали, это послужит основанием для выведения меня из дела, а Роман очень просил помогать ему, и я не могу так рисковать. Но никакого шпионажа там нет", – пояснил адвокат.

Напомним, 3 октября Федеральная служба безопасности РФ подтвердила задержание в Москве украинского журналиста Романа Сущенко, назвав его кадровым сотрудником украинской военной разведки. Против украинского гражданина открыли уголовное производство по статье "Шпионаж".

В этот же день стало известно, что Лефортовский суд Москвы еще 1 октября избрал для Романа Сущенко меру пресечения в виде ареста на два месяца.

Подробнее об обстоятельствах ареста Сущенко, условиях его содержания в СИЗО и перспективах уголовного дела против него читайте в интервью Оксаны Денисовой с адвокатом Марком Фейгиным на сайте ZN.UA