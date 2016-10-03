Заявление: задержание в Москве украинского журналиста Сущенко - российская провокация

В Россию Сущенко приехал по личным делам и был задержан сразу же по прибытию.

Сущенко будет защищать известный российский адвокат Фейгин linkedin.com

В информационном агентстве "Укринформ" подтвердили задержание российскими спецслужбами своего корреспондента Романа Сущенко, который, как сообщалось, находится в следственном изоляторе "Лефортово" в Москве.

В агентстве считают задержание Сущенко спланированной провокацией, сказано в заявлении "Укринформа".

"Укринформ глубоко возмущен задержанием в Москве в пятницу, 30 сентября, нашего собственного корреспондента Романа Сущенко и появлением в российских СМИ информации об обвинениях его в "шпионаже". Укринформ считает задержание Сущенко, который работает в нашем агентстве с 2002 года, а собственным корреспондентом во Франции - с 2010 года, спланированной провокацией", отмечается в заявлении.

В агентстве сообщили, что в Москву он прилетел по личным делам во время отпуска и был задержан в пятницу 30 сентября сразу же по прибытию.

"В нарушение всех международных правил, о его задержании российская сторона не сообщила никому - ни жене, ни в дипломатические учреждения, ни по месту работы. О задержании Романа его жена Анжела Сущенко, которая остается во Франции, узнала только утром в воскресенье, 2 октября, позвонив родственникам мужа после того, как он два дня не выходил на связь. При этом его родственники говорили крайне осторожно, намеками, избегая даже слова "задержали". Сразу же после этого Анжела Сущенко позвонила на "горячую линию" Посольства Украины в РФ, а затем направила Посольству официальное заявление об исчезновении мужа. Однако, на данный момент, ночь понедельника, 3 октября, Укринформ и жена Сущенко не имеют никакой официальной информации от российской стороны о его местонахождении, его телефон включен на автоответчик. Об обвинении Романа "в шпионаже" Укринформ и его жена узнали из сообщений российских СМИ", - отметили в "Укринформе".

Защищать Сущенко будет известный российский адвокат Марк Фейгин. Уже утром утром потребует встречи со своим подзащитным.

Напомним, что в СИЗО Сущенко случайно обнаружили российские правозащитники.

Ранее в МИД Украины сообщили, что на территории России сейчас незаконно удерживаются не менее 29 украинских граждан. Десятки граждан, преимущественно крымских татар, преследуются в аннексированном Крыму, 16 – считаются пропавшими без вести. Еще 115 украинцев, как военнослужащих, так и гражданских лиц, являются заложниками российско-террористических группировок в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. В то же время террористы утверждают, что удерживают в плену лишь 45 человек.