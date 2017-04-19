Насиров хранил дома документ из уголовного дела против "Центра противодействия коррупции"

В САП считают, что отстраненный от должности глава ГФС мог злоупотреблять служебным положением и получать служебную информацию от ГПУ.

Дома у Насирова нашли не только гербовую печать ГФС kmu.gov.ua

Отстраненный от должности глава Государственной фискальной службы, которого подозревают в коррупции, хранил дома выписку из уголовного производства в отношении общественной организации "Центр противодействия коррупции" (ЦПК), сообщает пресс-служба ЦПК

Во время заседания Апелляционного суда Киева 19 апреля судья среди прочих документов, изъятых у Насирова во время обысков, назвал выписку из уголовного производства №42016000000000688, которое было открыто Генпрокуратурой о якобы расхищении 2 миллионов долларов, выделенных США на реформу ведомства. В рамках производства в марте прошлого года Печерский суд разрешил провести выемку финансовых документов ЦПК. В июне 2016 года генпрокурор Луценко закрыл производство в связи с отсутствием состава правонарушения.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Роман Сымкив заявил, что наличие у Насирова материалов уголовного дела ГПУ свидетельствует о том, что он мог злоупотреблять служебным положением и получать служебную информацию от работников прокуратуры. Прокурор подчеркнул, что выписку из уголовного производства может иметь исключительно должностное лицо следственного органа – следователь или прокурор.

"Выписка у Насирова могла появиться только в одном случае – кто-то из следствия "слил" ему этот документ", – пояснили в ЦПР. Там также сообщили, что одним из следователей по делу о "пропавших миллионах" был следователь по особо важным делам отдела расследования уголовных производств в сфере собственности В. Машика, который до прихода в ГПУ работал в ГФС.

Как сообщалось, 19 апреля Апелляционный суд Киева частично удовлетворил апелляционную жалобу на решение Соломенского райсуда Киева об аресте имущества отстраненного от должности главы ГФС Романа Насирова.

Согласно решению апелляционного суда, Насирову вернут его паспорт гражданина Украины, два паспорта для выезда за границу, дипломатический паспорт и некоторые прочие документы.

В то же время, под арестом останутся его золотые слитки, несколько часов разных марок, денежные средства, а также гербовая печать ГФС Украины.

Напомним, 2 марта детективы НАБУ вручили председателю ГФС Роману Насирову сообщение о подозрении в рамках расследования "газового дела Онищенко" по эпизоду о незаконном предоставлении отсрочки по оплате ренты компаниями-участниками коррупционной схемы. Его подозревают в совершении действий, которые нанесли государству убытков на сумму 2 млрд гривень.

7 марта Соломенский районный суд Киева избрал главе Государственной фискальной службы Роману Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с альтернативой внесения 100 млн гривень залога. Апелляционный суд Киева 13 марта оставил без изменений решение суда первой инстанции. Однако 16 марта супруга Насирова внесла за него залог на сумму 100 миллионов гривень. Этим же вечером он вышел из СИЗО.

Подробнее о "деле Насирова" читайте в материале Юлии Мостовой "Анализ фискала" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".