Намеченные на сегодня ракетные стрельбы ВСУ не начинаются из-за погодных условий

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

В Воздушных силах ВСУ отметили, что основная часть учений состоялась вчера, а сегодняшний день является резервным.

Сегодня ВСУ хотят провести испытания зенитных ракет и пустить в ход авиацию Сайт Минобороны Украины

Запланированные ВСУ на сегодняна юге страны начнутся тогда, когда этому будут способствовать погодные условия, заявил начальник пресс-центра воздушного командования "Юг" Владимир Крыжановский.

"Во первых, на рассвете была проведена разведка погоды. По прогнозам синоптиков, погода обещает быть не очень пригодной для проведения учений, то есть обещают усиление ветра, с утра был сильный туман. Так что сейчас мы ждем, изменится ли погода. Если все будет хорошо, то второй день наших контрольных летных испытаний зенитных управляемых ракет средней дальности, будет таким же насыщенным, как и предыдущий", – отметил он в эфире телеканала "112 Украина".

По его словам, на второй день учений запланированы пуски ракет и действия авиации, однако информация о конкретном плане сегодняшних действий появится позже.

"Ракеты будут стрелять исключительно по условным целям в воздушном пространстве Украины и над открытым морем. Как и вчера, все будет проходить со строгим соблюдением норм международного права, поэтому, разумеется, претензий никаких быть не может", - подчеркнул Крыжановский.

В свою очередь, начальник пресс-службы Воздушных сил ВСУ Роман Юрчило сообщил, что по плану учений, сегодняшний день является резервным, и ракетных пусков пока нет.

"Согласно плану проведения учений, у нас сегодня резервный день. Пуска ракет нет. Сами учения начались еще 28 ноября, подразделения пришли, развернулись, начали выполнять задачи", - отметил он в комментарии для "Интерфакс-Украина".

По его словам, согласно плану, стрельбы прошли вчера. Учения продолжаются, и подразделения ВСУ выполняют поставленные задачи.

1-2 декабря вблизи оккупированного Крыма проходят учения Воздушных сил ВСУ, во время которых проводятся воздушные стрельбы.

Напомним, 30 ноября Министерство иностранных дел Украины подтвердило обнародованную ZN.UA инфомацию об угрозах Кремля применить силу в случае проведения Вооруженными силами Украины ракетных учений возле Крыма. В связи с угрозами Украина намерена обратиться к мировому сообществу.

30 ноября также был опубликован текст угроз российского Минобороны в связи с учениями ВСУ возле Крыма. Текст документа подтверждает информацию, ранее опубликованную ZN.UA.

Следует отметить, что командование Воздушных Сил ВСУ уменьшило размеры опасной зоны выполнения пусков в северо-западной части акватории Черного моря.

Так, Росавация заявила о сдвижении Украиной зоны ракетных стрельб в Черном море. Так, в частности, было отмечено, что Украина выпустила новое авиационное уведомление, согласно которому зоны ракетных стрельб в Черном море сдвигаются в нейтральные воды, территориальные воды РФ не затрагиваются, сообщил журналистам представитель Росавиации.