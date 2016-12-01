Ракетные учения ВСУ не связаны с планами усиления НАТО в Черноморском регионе – Полторак

Альянс адекватно реагирует на милитаризацию оккупированного Крыма.

Украина готова к сотрудничеству с НАТО в Черноморском регионе Министерство обороны Украины Учения Воздушных сил Вооруженных сил Украины в Херсонской области являются плановыми и не связаны с намерениями НАТО усилить присутствие в Черноморском регионе, заявил министр обороны Украины Степан Полторак.

"Эти учения Воздушных сил никак не связаны с намерением НАТО усилить свою группировку в Черноморском бассейне. В Альянсе видят угрозы, видят перераспределение военных мощностей Российской Федерации в Крыму, наращивание сил. Поэтому они адекватно реагируют, наращивая группировку именно в Черном море", – сообщил глава Минобороны в интервью агентству "Интерфакс-Украина", опубликованном в четверг, 1 декабря.

Министр также заявил о готовности Украины сотрудничать с НАТО в этом направлении.

"Но я думаю, что это возможно после согласования, после того, как будет принято стратегическое решение странами, которые входят в Альянс. Мы самостоятельно такое решения принять не можем", – подчеркнул Полторак.

1-2 декабря вблизи оккупированного Крыма проходят учения Воздушных сил ВСУ, во время которых проводятся воздушные стрельбы.

Комментируя первый день учений, президент Украины Петр Порошенко назвал главную причину их проведения. В то время, как стрельбы вызвали немалую обеспокоенность Кремля, который пригрозил Киеву ответным ракетным ударом.

"Единственная причина, которая сейчас заставляет нас проводить эти учения - это необходимость постоянно быть готовыми к полномасштабному вторжению со стороны нашего агрессивного соседа", - сказал Порошенко.

В день начала практической части учений министр обороны Степан Полторак заявил журналистам, что "от России можно ожидать чего угодно", а Украина не будет отвечать на возможный ракетный удар РФ по украинским ЗРК в ходе учений.

В четверг утром, 1 декабря, в день начала ракетных учений, Минобороны РФ официально уведомило Украину об ответных ударах во время стрельб в Крыму. Уже вечером накауне был опубликован текст угроз российского Минобороны в связи с учениями ВСУ возле Крыма. Текст документа подтверждает информацию, ранее опубликованную ZN.UA.