НАБУ допросило Авакова по делу "черной бухгалтерии" регионалов

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Детективов Антикоррупционного бюро интересовало, откуда и каким способом в МВД попали документы "черной кассы" Партии регионов.

В НАБУ рассказали о допросе Авакова

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины допросили министра внутренних дел Украины Арсена Авакова по делу "черной бухгалтерии" Партии регионов.

Как сообщает пресс-служба бюро в Facebook, темой допроса стали несколько страниц "черной бухгалтерии", переданных сотрудниками МВД в НАБУ 29 сентября.

"Во время допроса, который состоялся 6 октября, министр, в установленной законом форме, объяснил детективам НАБУ, каким способом и откуда к нему попали записи. О деталях, к сожалению, в данный момент сообщить не можем: тайна следствия", – указал он.

Напомним, 29 сентября глава МВД Арсен Аваков сообщил, что его ведомство передаст НАБУ несколько листов оригиналов "черной бухгалтерии" Партии регионов.

Глава САП Назар Холодницкий не одобрил внезапной передачи документов, а также сообщил о вызове Авакова на допрос в НАБУ.

"Мне не нравятся дозированные выбросы информации. Такое впечатление, что мы снова превращаем производства в сериалы. Этого не надо и нельзя делать. То есть в необходимое время, в необходимый момент через четыре месяца появляются новые и новые страницы, что может свидетельствовать, что кто-то кому-до дозировано выдает", - отметил он.

Ранее экс-первый заместитель председателя СБУ Виктор Трепак, передавший в НАБУ документы "черной кассы" Партии регионов, заявил, что обеспокоен практикой выборочного обнародования фамилий, фигурирующих в данных документах.

"Меня беспокоит, что началось выборочное обнародование фактов из этих материалов. Там действительно много интересных фамилий и фактов, но я бы не хотел, чтобы эти материалы использовали в политической игре", – заявил он.

Напомним, ZN.UA сообщало, что Виктор Трепак передал НАБУ документы, подтверждающие незаконные выплаты Партией регионов наличных средств ряду бывших и нынешних высокопоставленных чиновников. Речь идет о так называемой "черной бухгалтерии" ПР с общими выплатами на сумму около 2 миллиардов долларов.

В интервью ZN.UA Трепак рассказал, что материалы "черной бухгалтерии" ПР дают возможность проанализировать связи представителей нынешней власти с предшественниками и их отношения непосредственно во время протестов на Майдане.