В НАБУ сообщили о готовности передать обвинения по делу о "черной бухгалтерии" в суд в октябре

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По делу о "черной бухгалтерии" уже готовы три проекта уведомлений о подозрении.

Сытник и Холодницкий рассказали о ходе расследования по делу о теневой кассе партии Януковича Официальный твиттер президента Украины Петра Порошенко

Первые обвинения по делу омогут быть переадны в суд уже в октябре текущего года, заявил директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник в эфире "5 канала" в пятницу, 30 сентября.

Ранее глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил, что в деле о "черной бухгалтерии" уже готовы три проекта уведомлений о подозрениях.

"Есть подозрения, но их необходимо подкрепить доказательствами, чтобы было с чем идти в суд. Проекты подозрений у меня на столе лежат. Пока три. Это люди очень известные", – заявил Холодницкий в эфире телеканала "112. Украина".

Как известно, все началось с того, что бывший первый замглавы СБУ Виктор Трепак передал в НАБУ пакет документов "черной кассы" Партии регионов, подтверждающих систематические выплаты Партией регионов наличных денег ряду политиков и общественных деятелей. По его словам, речь идет приблизительно о $ 2 млрд, выданных за разного рода услуги депутатам, министрам, судьям, членам ЦИК, политологам и журналистам.

В интервью ZN.UA Трепак рассказал, что материалы "черной бухгалтерии" ПР дают возможность проанализировать связи представителей нынешней власти с предшественниками и их отношения непосредственно во время протестов на Майдане.

Позже Трепак отметил, что обеспокоен практикой выборочного обнародования фамилий, фигурирующих в данных документах.

Как писало ZN.UA в статье "Ukrainian papers", история "черной бухгалтерией" ПР могла бы перерасти в грандиозный антикоррупционный процесс, если бы в Украине не существовало такого количества желающих заболтать или замолчать эту тему.

В ходе предшествующего походу в НАБУ разговора с ZN.UA, генерал Трепак дал понять: в имеющихся у него документах, охватывающих пятилетнюю историю теневых выплат ПР, есть некоторые пробелы. Очевидно, он предупредил об этом и главу НАБУ Артема Сытника, которому передал бумаги. Информация о существовании дополнительных фрагментов "черной кассы" подтвердилась через несколько дней, когда депутат Сергей Лещенко опубликовал в издании "Украинская правда" один из недостающих "пазлов".

Как предполагает ZN.UA, зимой и весной 2016 г. несколько человек получили фрагменты из "амбарной книги" ПР. Очевидно, генерал Трепак вызвал у инициаторов кампании наибольшее доверие, поскольку именно он получил львиную долю документов. Также очевидно, что, кроме переданных Трепаком в НАБУ и опубликованных Лещенко документов, существуют еще несколько "недостающих пазлов", припрятанных в надежном месте или разосланных другим людям. Хозяева бумаг могут, в перспективе, опубликовать их либо использовать для шантажа фигурантов, если экспертиза подтвердит подлинность документов.

Впрочем, ожидается, что неполноту картины могут заполнять и фейковыми списками. Теперь ведь известно, как они выглядят. Парад фейков может послужить не только делу сведения политических счетов, но и дискредитации в общественном сознании дела о самой "амбарной книге".

Словом, "амбарная книга" рискует превратиться в "книжный амбар". Тему заинтересованы заболтать как минимум все политические силы, причем как являвшиеся реципиентами доноров от ПР, так и сами, имеющие подобные книги. "Конечно, у нас тоже есть такая книга, но мы же не дураки, чтобы там расписываться", — сказал ZN.UA депутат одной из фракций коалиции, выражая, скорее всего, общее мнение нынешних парламентариев. В том, чтобы тема коррупционных выплат была доведена до абсурда, заинтересованы и СМИ, топ-менеджеры и журналисты которых могли получать деньги из "черной кассы" ПР.

Теоретически информация из "черных" ведомостей ПР может послужить основанием для возбуждения целого ряда уголовных дел. Однако перспективы рассмотрения этих дел в суде представляются довольно туманными.

Во-первых, пробелы в материалах чреваты тем, что следствию сложно будет составить полную картину произошедшего.

Во-вторых, национальное антикоррупционное бюро начало расследование с процессуальной ошибки. По информации ZN.UA Виктор Трепак передал документы главе бюро Артему Сытнику в 14.00 пятницы, 27 мая. По закону НАБУ должно было зарегистрировать производство по этому делу максимум в течение 24 часов с момента получения материалов. Однако, согласно официальной информации от НАБУ, производство запустилось лишь во второй половине дня следующего понедельника, 30 мая. И даже если Сытник теперь сетует на то, что документы были получены в конце рабочего дня пятницы, а зарегистрированы в ближайший после этого рабочий день, это не снимает вопроса: в каком статусе пребывали документы с пятницы по понедельник, где они хранились, кто их видел и изучал?