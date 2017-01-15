К 2025 году Киев и пригороды образуют агломерацию с населением в 7,5 млн человек - эксперты

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Уже сегодня фактическая численность населения столицы составляет около 4 млн человек.

Жилищный фонд Киева и пригородов растет стремительными темпами Leonardi / Depositphotos

К 2025 году фактическая численность населения Киева может вырасти по меньшей мере до 5 млн человек, а численность населения образовавшейся Киевской агломерации – достигнуть отметки в 7,5 млн человек.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишут Александр Сергиенко и Анатолий Ткачук, опираясь на содержание Генерального плана Киева до 2025 года, а также на данные исследований.

"Итак, можно однозначно утверждать, что только постоянное население столицы возрастет с официальных 2,9 млн, по меньшей мере, на треть — до 4 млн чел.! На самом же деле, согласно исследованиям Аналитически-исследовательского центра "Институт города" и Института демографии и социальных исследований НАНУ, в столице уже, фактически, проживает около 4 млн чел., так что в 2025-м их станет еще больше. Фактическую численность населения Киева в 2025 г. нужно оценивать, по меньшей мере, в 5 млн чел", - указывают авторы.

Сергиенко и Ткачук также отмечают, что согласно прогнозам развития жилищного фонда в Киевской области, население пригородной зоны Киева в ближайшие годы вырастет более,чем в два раза.

"По оценкам разработчиков Генплана-2025, в шести самых крупных городах вокруг столицы и десяти ближайших районах Киевской области жилищный фонд увеличится в 2,6 раза — с 30,4 до 78,5 млн кв м. А это означает, что пропорционально возрастет и численность населения пригородной зоны: с нынешних 980 тыс. до 2,5 млн чел.", - говорится в статье.

Авторы констатируют, что к2025 году столица и пригород образуют Киевскую агломерацию, с численностью населения, по меньшей мере, 7,5 млн человек.

При этом, в случае сохранения нынешних тенденций жилищного строительства, Киев и пригороды могут столкнуться с катастрофическим отставанием развития инженерной, коммунальной, транспортной, образовательной и других видов инфраструктуры жизнеобеспечения.

Подробнее о перспективах и проблемах развития Киевской агломерации читайте в статье "Киев в оковах окраин, или Как развиваться украинским мегаполисам?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".