В "Киевэнерго" заявили о недействительности разосланных платежек

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В компании заявляют о том, что оплата за услуги должна осуществляться исключительно по платежным документам "Киевэнерго".

В "Киевэнерго" заявили о том, что оплата за услуги должна осуществляться исключительно по платежным документам компании kievcity.gov.ua

Единый платежный документ, который был разослан киевлянам КП "ГИВЦ" является недействительным, а оплата услуг "Киевэнерго" должна происходить исключительно по ее счетам, сообщили в пресс-службе компании.

"В связи с распространением КП "Главный информационно-вычислительный центр" (ГИВЦ) нового формата платежки, единой для всех коммунальных услуг, обращаем внимание своих клиентов на то, что оплата услуг "Киевэнерго", как и ранее, должна осуществляться исключительно по платежным документам "Киевэнерго", сформированных расчетной системе энергокомпании", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в платежках "Киевэнерго" отражены точные объемы потребления, корректные начисления и реквизиты вашего лицевого счета. Поэтому средства, уплаченные по этим счетам, гарантированно будут зачислены за потребленные вами услуги.

Ранее сообщалось, что по предоставленной Кабмином возможностью вплатить в рассрочку счета за электро - и теплоснабжения воспользовались всего 170 человек из более миллиона клиентов "Киевэнерго", минимум 20% из которых на сегодня уже являются должниками.