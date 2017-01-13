В "Киевэнерго" заявили о недействительности разосланных платежек

В компании заявляют о том, что оплата за услуги должна осуществляться исключительно по платежным документам "Киевэнерго".
Единый платежный документ, который был разослан киевлянам КП "ГИВЦ" является недействительным, а оплата услуг "Киевэнерго" должна происходить исключительно по ее счетам, сообщили в пресс-службе компании.
"В связи с распространением КП "Главный информационно-вычислительный центр" (ГИВЦ) нового формата платежки, единой для всех коммунальных услуг, обращаем внимание своих клиентов на то, что оплата услуг "Киевэнерго", как и ранее, должна осуществляться исключительно по платежным документам "Киевэнерго", сформированных расчетной системе энергокомпании", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в платежках "Киевэнерго" отражены точные объемы потребления, корректные начисления и реквизиты вашего лицевого счета. Поэтому средства, уплаченные по этим счетам, гарантированно будут зачислены за потребленные вами услуги.
Ранее сообщалось, что по предоставленной Кабмином возможностью вплатить в рассрочку счета за электро - и теплоснабжения воспользовались всего 170 человек из более миллиона клиентов "Киевэнерго", минимум 20% из которых на сегодня уже являются должниками.ZN.UA