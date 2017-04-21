Экс-депутату Мартыненко грозит до 12 лет лишения свободы - Холодницкий

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Избрание меры пресечения Мартыненко будет рассматривать Соломенский райсуд Киева.

В САП рассказали, какой срок грозит Николаю Мартыненко Обозреватель

Бывшему народному депутату Украины, подозреваемому в растрате более 17 млн долларов государственных средств, грозит до 12 лет лишения свободы, заявил глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

"Преступление особо тяжкое. Ему грозит до 12 лет", - цитирует слова главы САП "Укринформ".

Холодницкий сообщил, что меру пресечения бывшему депутату будет выбирать Соломенский райсуд Киева.

"Я думаю, что это будет где-то после 12 часов. Это мое субъективное мнение. Мы уже готовы ко всем отводам, прокуроры все на местах, надеюсь, что и судьи все будут на местах и пусть будет процесс, без шоу", - заявил он.

По его словам, во время задержания, Мартыненко вел себя спокойно, и сила к нему не применялась.

Ранее сообщалось, что САП будет ходатайствовать в суде про арест Николая Мартыненка на 60 дней с возможностью внесения залога на сумму 300 миллионов гривен.

Вечером 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутатаНиколая Мартыненко. Задержание было проведено в рамках расследования дела о закупках ГП "ВостГОК" концентрата урана через австрийскую прокладку. По данным следствия, бывший член парламентской фракции "Народного фронта" Николай Мартыненко является соучастником растраты более 17 млн долларов госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат".

В марте 2017 директор НАБУ Артем Сытник заявил, что его ведомство находится на финальной стадии расследования дела экс-депутата Николая Мартыненко, открытого по факту получения неправомерной выгоды при закупках государственного предприятия НАЭК "Энергоатом" оборудования чешской компании Škoda JS.

В мае прошлого года Сытник сообщил, что Генеральная прокуратура передала НАБУ 40 томов материалов по одному из эпизодов ряда уголовных производств, фигурантом которых является бывший народный депутат Николай Мартыненко.

Напомним, в ноябре 2015 году на фоне коррупционного скандала Мартыненко заявил о добровольном сложении депутатских полномочий, в декабре Верховная Рада приняла соответствующее решение.