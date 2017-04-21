НАБУ задержало второго подозреваемого по делу Мартыненко

Ранее его обвинили в нанесении ущерба Одесскому припортовому заводу на 200 млн. гривень.

Задержали второго подозреваемого по делу Мартыненко Андрей Товстыженко, ZN.UA

Детективы Национального антикоррупционного бюро задержали второго фигуранта по делу нанесения ущерба ГП "ВостГОК", сообщили в пресс-службе НАБУ.

В данный момент решается вопрос сообщения задержанному о подозрении. Это лицо также известно, как обвиняемое в другом уголовном производстве о нанесении ущерба ОАО "Одесский припортовый завод" в размере 205 млн гривень, расследование которого детективы НАБУ завершили в декабре прошлого года.

Второе лицо было задержано по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 255 ( "Создание преступной организации"), ч. 5 ст. 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") Уголовного кодекса Украины.

По версии следствия, задержанный обеспечивал координацию между компанией-посредником и ГП "ВостГОК". Имя подозреваемого не сообщили.