НАБУ задержало второго подозреваемого по делу Мартыненко

Ранее его обвинили в нанесении ущерба Одесскому припортовому заводу на 200 млн. гривень.
В данный момент решается вопрос сообщения задержанному о подозрении. Это лицо также известно, как обвиняемое в другом уголовном производстве о нанесении ущерба ОАО "Одесский припортовый завод" в размере 205 млн гривень, расследование которого детективы НАБУ завершили в декабре прошлого года.
Второе лицо было задержано по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 255 ( "Создание преступной организации"), ч. 5 ст. 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") Уголовного кодекса Украины.
По версии следствия, задержанный обеспечивал координацию между компанией-посредником и ГП "ВостГОК". Имя подозреваемого не сообщили.