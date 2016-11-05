Дело "черной бухгалтерии" Партии регионов вернули в НАБУ на доработку

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Расследование "черной бухгалтерии" пересекается с расследованием по узурпации власти.

НАБУ планирует быстро выполнить указания САП и направить эти подозрения в прокуратуру

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) вернула в Национальное антикоррупционное бюро Украины на доработку подозрения по делу так называемой "черной бухгалтерии" Партии регионов.

"Вчера у нас было совещание с антикоррупционными прокурорами, и мы подготовили ряд подозрений и передали на согласование. Вчера они были возвращены прокурорами с указанием относительно проведения отдельных следственных действий. Мы планируем эти указания очень быстро выполнить и направить эти подозрения в прокуратуру для окончательного согласования", - сказал директор НАБУ Артем Сытник.

Он добавил, что дело о "черной бухгалтерии" Партии регионов пересекается с делом по узурпации власти, которое расследует начальник департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк.

Напомним, сотрудники НАБУ допросили министра внутренних дел Украины Арсена Авакова по делу "черной бухгалтерии" Партии регионов. Темой допроса стали несколько страниц "черной бухгалтерии", переданных сотрудниками МВД в НАБУ 29 сентября.

Ранее экс-первый заместитель председателя СБУ Виктор Трепак, передавший в НАБУ документы "черной кассы" Партии регионов, заявил, что обеспокоен практикой выборочного обнародования фамилий, фигурирующих в данных документах.

"Меня беспокоит, что началось выборочное обнародование фактов из этих материалов. Там действительно много интересных фамилий и фактов, но я бы не хотел, чтобы эти материалы использовали в политической игре", – заявил он.

Напомним, ZN.UA сообщало, что Виктор Трепак передал НАБУ документы, подтверждающие незаконные выплаты Партией регионов наличных средств ряду бывших и нынешних высокопоставленных чиновников. Речь идет о так называемой "черной бухгалтерии" ПР с общими выплатами на сумму около $ 2 миллиардов.

В интервью ZN.UA Трепак рассказал, что материалы "черной бухгалтерии" ПР дают возможность проанализировать связи представителей нынешней власти с предшественниками и их отношения непосредственно во время протестов на Майдане.