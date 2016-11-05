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Дело "черной бухгалтерии" Партии регионов вернули в НАБУ на доработку

5 ноября в 23:41

Расследование "черной бухгалтерии" пересекается с расследованием по узурпации власти.

НАБУ
НАБУ планирует быстро выполнить указания САП и направить эти подозрения в прокуратуру

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) вернула в Национальное антикоррупционное бюро Украины на доработку подозрения по делу так называемой "черной бухгалтерии" Партии регионов.

"Вчера у нас было совещание с антикоррупционными прокурорами, и мы подготовили ряд подозрений и передали на согласование. Вчера они были возвращены прокурорами с указанием относительно проведения отдельных следственных действий. Мы планируем эти указания очень быстро выполнить и направить эти подозрения в прокуратуру для окончательного согласования", - сказал директор НАБУ Артем Сытник.

Он добавил, что дело о "черной бухгалтерии" Партии регионов пересекается с делом по узурпации власти, которое расследует начальник департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк.

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Напомним, сотрудники НАБУ допросили министра внутренних дел Украины Арсена Авакова по делу "черной бухгалтерии" Партии регионов. Темой допроса стали несколько страниц "черной бухгалтерии", переданных сотрудниками МВД в НАБУ 29 сентября.

Ранее экс-первый заместитель председателя СБУ Виктор Трепак, передавший в НАБУ документы "черной кассы" Партии регионов, заявил, что обеспокоен практикой выборочного обнародования фамилий, фигурирующих в данных документах.

"Меня беспокоит, что началось выборочное обнародование фактов из этих материалов. Там действительно много интересных фамилий и фактов, но я бы не хотел, чтобы эти материалы использовали в политической игре", – заявил он.

Напомним, ZN.UA сообщало, что Виктор Трепак передал НАБУ документы, подтверждающие незаконные выплаты Партией регионов наличных средств ряду бывших и нынешних высокопоставленных чиновников. Речь идет о так называемой "черной бухгалтерии" ПР с общими выплатами на сумму около $ 2 миллиардов.

В интервью ZN.UA Трепак рассказал, что материалы "черной бухгалтерии" ПР дают возможность проанализировать связи представителей нынешней власти с предшественниками и их отношения непосредственно во время протестов на Майдане.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги прокуратура расследование Сытник
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