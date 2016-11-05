НАБУ взялось проверять два десятка "наиболее очевидных" е-деклараций чиновников

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Детективы бюро решили внимательнее присмотреться к некоторым декларациям чиновников.

На сегодняшний день НАБУ по своей инициативе проводит проверку около двух десятков деклараций, информация в которых "наиболее очевидно" может свидетельствовать о незаконном обогащении, сообщил дирекор бюро Артем Сытник.

"Аналитическое управление НАБУ самостоятельно, по своей инициативе анализирует те декларации, которые наиболее очевидные с точки зрения незаконного обогащения. В работе в бюро сейчас около 20-ти дел. В том числе, (декларации) народных депутатов", - сказал Сытник в эфире телеканала "112 Украина", напомнив, что к подследственности НАБУ относятся члены правительства, парламента, чиновники высшей категории и судьи.

"У судей очень много интересных деклараций. Они являются одним из наших приоритетов работы, их декларациям будет уделено особое внимание", - добавил директор НАБУ.

Сытник отметил, что пока что обращений в НАБУ о незаконном обогащении немного, всего два. Но он прогнозирует, что после того, как завершится срок для уточнения деклараций, а также после того, как "пройдет шок от увиденного", подобных обращений станет гораздо больше.

По словам главы НАБУ, НАПК еще не передавало в бюро никаких материалом по е-декларациям. "НАПК проводит сплошную проверку поданных деклараций на предмет соответствия законодательству - как уголовному, так и административному, если будут установлены признаки несоответствия - материалы передаются в НАБУ", - отметил Сытник.

Ранее сообщалось, что НАПК пока не начало проверку деклараций, поскольку система электронного декларирования требует доработки.

Послы стран G7 в Украине подчеркнули, что важнейшим элементом системы е-декларирования должно стать наличие у НАПК "способности, ресурсов и независимости для проверки данных деклараций должным образом и управления системой электронного декларирования активов".

Несмотря на действительно огромный позитив е-декларирования, нужно учитывать его большие риски и опасности, пишет в ZN.UA экс-замглавы СБУ Виктор Трепак в своей ствтье "Е-сокрытие и е-облава". Эти риски обусловлены не самим декларированием как мощным антикоррупционным средством, а нынешней ситуацией в государстве и возможностью использовать результаты декларирования вопреки его основному назначению.

При условии искусного использования власти е-декларирование может превратиться в масштабный способ расправы с неугодными. С его помощью могут и далее "придавливаться" парламент, суды, правоохранительные органы, органы исполнительной власти, вообще уничтожаться любые элементы независимости. Вместо того чтобы устранить коррумпированную верхушку, избирательное использование результатов декларирования может ее сцементировать, а также привести к диктатуре и похоронить демократию.

На вероятность такого развития событий указывают тенденции, как уже проявившиеся по результатам декларирования, так и те, которые начнут проявляться в ближайшее время.