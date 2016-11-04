В Германии ожидают проверки е-деклараций украинских чиновников компетентными органами

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Берлин одобрил первые итоги запуска е-декларирования в Украине.

В Берлине рассчитывают, что е-декларирование поможет побороть коррупцию в Украине 112.ua

завершение первого этапа подачи

Федеральное правительство Германии приветствуетв Украине, а также ожидает, что информацию об имущественном состоянии чиновников тщательно проверят правоохранительные органы.

Соответствующее заявление в комментарии агентству "Укринформ" сделал представитель немецкого правительства.

"Федеральное правительство приветствует раскрытие имущественных отношений украинских политиков как еще один шаг в правильном направлении", – заявил собеседник агентства.

По его словам, обнародованные цифры свидетельствуют о том, что украинская власть полна решимости подкреплять делами свои намерения по борьбе с коррупцией, а также добавил, что сейчас следует рассчитывать на то, что обнародованные документы проверят компетентные органы, чтобы выявить "любые нарушения".

Представитель официального Берлина, при этом, подчеркнул, что борьба с коррупцией является важным шагом на пути к созданию рыночной экономики, которая может устойчиво функционировать только на основе правовой определенности.

Напомним, послы стран Большой семерки считают завершение первого этапа подачи электронных деклараций в Украине путем к увеличению прозрачности и подотчетности государственных должностных лиц, который обеспечит надежный источник данных для правоохранительных органов.

30 октября в Украине завершился первый этап подачи е-деклараций за 2015 год для субъектов декларирования, которые занимают ответственное и особо ответственное положение.

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил о намерении проверить всех чиновников, ктозадекларировал более 100 тыс. долларов наличными. Луценко заявил, если декларанты не смогут доказать честное происхождение своих богатств, им грозит от двух лет тюрьмы. Прокурорам в этом поможет Государственная фискальная служба.