В Германии ожидают проверки е-деклараций украинских чиновников компетентными органами

Берлин одобрил первые итоги запуска е-декларирования в Украине.
Соответствующее заявление в комментарии агентству "Укринформ" сделал представитель немецкого правительства.
"Федеральное правительство приветствует раскрытие имущественных отношений украинских политиков как еще один шаг в правильном направлении", – заявил собеседник агентства.
По его словам, обнародованные цифры свидетельствуют о том, что украинская власть полна решимости подкреплять делами свои намерения по борьбе с коррупцией, а также добавил, что сейчас следует рассчитывать на то, что обнародованные документы проверят компетентные органы, чтобы выявить "любые нарушения".
Представитель официального Берлина, при этом, подчеркнул, что борьба с коррупцией является важным шагом на пути к созданию рыночной экономики, которая может устойчиво функционировать только на основе правовой определенности.
Напомним, послы стран Большой семерки считают завершение первого этапа подачи электронных деклараций в Украине путем к увеличению прозрачности и подотчетности государственных должностных лиц, который обеспечит надежный источник данных для правоохранительных органов.
30 октября в Украине завершился первый этап подачи е-деклараций за 2015 год для субъектов декларирования, которые занимают ответственное и особо ответственное положение.
Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил о намерении проверить всех чиновников, ктозадекларировал более 100 тыс. долларов наличными. Луценко заявил, если декларанты не смогут доказать честное происхождение своих богатств, им грозит от двух лет тюрьмы. Прокурорам в этом поможет Государственная фискальная служба.Укринформ