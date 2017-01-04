Боевики ОРДЛО массово калечат себя, чтобы не воевать на передовой - разведка

В первых числах января зафиксировано более 20 случаев членовредительства в рядах оккупантов. Еще более 30 сепаратистов сообщили о своем желании уволиться после ротации.

За нарушение военной дисциплины боевикам угрожают криминальной ответственностью vk.com/strelkov_info

В некоторых соединениях и частяхнаблюдается традиционное ухудшение морально-психологического состояния личного состава, связанное с ухудшениями условий службы на передовой и недостаточным материально-финансовым обеспечением, сообщает пресс-служба Главного Управления Разведки Министерства обороны Украины.

Так, проблемы зафиксированы в 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК Центра территориальных войск (Новочеркасск) Южного военного округа (Ростов-на-Дону) ВС РФ.

"Начиная с 31 декабря 2016 года, в подразделениях 1 и 2 АК оккупационных войск отмечено более 20 случаев причинения умышленных телесных повреждений военнослужащими с целью уклонения от участия в боевых действиях и прохождения воинской службы", - говорится в сообщении пресс-службы ГУР МОУ.

В 13-ом стрелковом батальоне (Ровеньки) 2-ой отдельной мотострелковой бригады луганского армейского корпуса оккупантов после ротации количество желающих уволиться в запас достигло 30 человек. В настоящее время батальон укомплектован только на 50%.

"В связи с необходимостью осуществления финансовых выплат уволенным, возникла проблема с выплатой текущего денежного обеспечения личному составу, что привело к внутренним конфликтам в батальоне", - отмечается в сообщении.

Командование российских оккупационных войск применяет жесткие меры к военнослужащим. Им запрещено общаться с родственниками и знакомыми, находящимися на подконтрольных Украине территориях, под угрозой привлечения к административной и криминальной ответственности.

"С 3 января этого года в подразделениях оккупационных войск ФСБ предпринимает оперативные меры по выявлению военнослужащих, которые в дни новогодних праздников общались с абонентами на территории Украины, с целью их привлечения к ответственности за нарушение запрета", - резюмируют разведчики.

Напомним, в отношениях между личным составом подразделений боевиков террористической организации "ЛНР", который выполняет задачи на передовых позициях, и командным составом российских оккупационных войск растет напряженность из-за увольнения "задним числом" военнослужащих, которые погибли во время ведения боевых действий.

Ранее в ГУР сообщили, что командование Вооруженных сил Российской Федерации продолжает скрывать потери кадровых российских военных в Донбассе. Для перевозки убитых российских военных используются так называемые "гумконвои".

В среду 21 декабря, спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик заявил, что участники переговоров договорились о прекращении огня с 24 декабря. Однако, как сообщили в штабе АТО, режим тишины соблюдался около 25 минут, после чего террористы продолжили обстрелы позиций ВСУ из разных видов вооружения, в том числе, ствольной артиллерии и минометов.

Подробнее о ситуации в зоне АТО читайте в статье Юрия Бутусова "Светлодарск: сценарий будущей войны" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".