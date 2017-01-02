В "ЛНР" задержали недовольных оккупационной властью - разведка

Сотрудники ФСБ и боевики провели совместный рейд по поиску и задержанию инакомыслящих в Луганске.

Местные жители недовольны бесконтрольной агрессией боевиков vk.com/strelkov_info

Жители временно оккупированных территорий Украиныповедением российских оккупантов в общественных местах, сообщает пресс-служба Главного Управления Разведки Министерства обороны Украины.

По данным разведчиков, людей возмущают беспричинная агрессия оккупантов и использование ими оружия, что приводит к травмированию и гибели местного населения.

"В связи с этим командованием 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ в дни Новогодних праздников российским военнослужащим запрещен выход за пределы воинских частей в военной форме. Во избежание случаев самосуда над ними со стороны местного населения", - отмечается в сообщении пресс-службы на странице ведомства в Facebook.

Сотрудники ФСБ РФ и так называемого "МВД ЛНР" устроили совместный рейд 1 января 2017 года. Они задерживали всех, кто выказывал недовольство российскими оккупационными властями и развешивал на зданиях Луганска листовки с призывами к борьбе с оккупантами.

Ранее в ГУР сообщили о том, что командование Вооруженных сил Российской Федерации продолжает скрывать потери кадровых российских военных в Донбассе. Для перевозки убитых российских военных используются так называемые "гумконвои".

Подробнее о ситуации в зоне АТО читайте в статье Юрия Бутусова "Светлодарск: сценарий будущей войны" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".