Апелляционный суд отменил разрешение на задержание Курченко

Суд рассмотрел апелляцию защиты Курченко на решение Печерского райсуда.

Апелляционный суд отменил разрешение Печерского райсуда на задержание Курченко korrespondent.net

Апелляционный суд города Киева сегодня, 28 декабря, отменил разрешение Перечрского суда от 10 мая 2016 года на задержание и содержание под стражей харьковского бизнесмена Сергея Курченко, который находится в международном розыске, сообщили в пресс-службе суда.

"По результатам апелляционного рассмотрения коллегия судей судебной палаты по рассмотрению криминальных дел Апелляционного суда города Киева постановила — апелляционную жалобу адвоката, которая действует в защиту прав и интересов Курченко С.В. - удовлетворить", - говорится в сообщении.

Напомним, что Генеральная прокуратура Украины подозревает Сергея Курченко в организации и руководстве преступной организацией (ОПГ), которая нанесла государству 2,2 млрд грн убытков из-за незаконных схем с перепродажей сжиженного газа.

В ходе продолжающегося досудебного расследования наложен арест на имущество и другие активы подозреваемых на общую сумму более 2,8 млрд грн.

На сегодня Курченко объявлен в международный розыск, ранее украинский суд избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее в ГПУ сообщали о том, что по версии следствия Курченко через ряд компаний — Укрхарьковргазпостачання-2009, Луганскпропангаз, Харьков-СПБТ, ГазУкраина-2009 и ГазУкраина-2020, Запорожгаз-2000, Черкассы-Газснаб и другие структуры — выкупал сжиженный газа на специализированных аукционах по льготным ценам якобы для потребностей населения, а затем продавал на рынке уже по рыночной стоимости.

ZN.UA подробно писало о газовых аферах Курченко с государственным газом и нефтепродуктами.