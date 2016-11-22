Женщины эволюционно запрограммированы жить дольше мужчин – ученые

Большая продолжительность жизни характерна также для самок приматов.

Ученые установили, что женщины всегда жили дольше мужчин nnm.me

Ученые заявили о том, что женщины и самки в среднем живут дольше мужчин и самцов и на это положение вещей не влияют развитие науки и медицины. Выводы исследователей были опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

В ходе исследования ученые проследили за тем, как менялась продолжительность жизни мужчин и женщин на протяжении последних 250 лет. Ученые изучили историю жизни и смерти более миллиона людей, которые проживали в странах Европы и первобытных обществах Азии и Африки. Кроме того, исследователи также проследили за продолжительностью жизни шести видов приматов.

В результате было установлено, что средняя продолжительность жизни человека удвоилась: в начале ХІХ века она составляла 35 – 36 лет, а на сегодняшний день превышает 80 лет. По мнению исследователей, такое положение дел связано с развитием медицины и науки. Увеличение продолжительности жизни характерно как для мужчин, так и для женщин.

Вместе с тем, ученые обнаружили интересную закономерность, согласно которой женщины жили на три-четыре года дольше мужчин еще 200 лет назад, то же наблюдается и сегодня. Подобный разрыв наблюдается как среди обеспеченных европейских семей, так и среди африканских племен и приматов.

Ранее археологи обнаружили неизвестный ранее вид древних людей. Найденный вид получил название Homo naledi - от слова "звезда" на местном языке сесото. Мозг Homo naledi был размером с большой апельсин, они имели стройное тело, плечи, похожие на плечи современных обезьян, и ноги, которые напоминают по строению ногу современного человека. Рост Homo naledi составлял примерно 150 сантиметров, а вес – примерно 45 килограмм.