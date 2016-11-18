Землетрясение в Новой Зеландии вызвало шесть "разрывов" в недрах Земли – ученые

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Четыре разлома уходят в море, а два находятся на суше.

Землетрясение вызвало шесть "разрывов" в Новой Зеландии

Ученые заявили о том, что землетрясение магнитудой 7,8, которое произошло в Новой Зеландии 14 ноября, фундаментально изменило то, как устроены недра Земли в районе острова Южный. Сравнив снимки острова до землетрясения и после, ученые обнаружили шесть новых разломов. О выводах ученых сообщает Live Science.

Четыре разлома уходят далеко в море, а два из них находятся на суше, вблизи эпицентра землетрясения. "Похоже, что землетрясение повысило высоту всего северного побережья острова, от мыса Кэмпбелл к окрестностям города Кайкура. Породы у побережья сдвинулись на очень большее расстояние, примерно на метр вверх и на три метра в сторону", заявил Никола Литчфилд, геолог из компании GNS Science.

На данный момент исследователи изучают разломы и пытаются выяснить, где может случиться новое землетрясение и когда оно может произойти.

Напомним, 3 ноября в Италии произошло новое землетрясение. Ночные подземные толчки ощущались в Риме. Сильное землетрясение магнитудой 6,2 произошло в центральной Италии в ночь на 24 августа. Первый подземный удар был зафиксирован в итальянской коммуне Норча, в регионе Умбрия, на глубине 10 км. В результате землетрясение погибли 297 человек.