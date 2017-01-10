Вблизи Земли пролетел астероид размером с 10-этажный дом

Небесное тело пролетело в пределах половины расстояния от Земли до Луны.

Астероид размером с 10-этажный дом прошел в пределах половины расстояния от Земли до Луны NASA

В понедельник утром мимо Земли пролетел астероид 2017 AG13. Как сообщает Business Insider, небесное тело было обнаружено исследователями из Аризонского университета только в субботу.

Длина астероида составляла от 15 до 34 метров, во время прохождения мимо Земли он двигался на скорости 16 километров в секунду. Как заявляют астрономы, небесное тело пересекло орбиты двух планет: Венеры и Земли. При этом, 2017 AG13 прошел в пределах половины расстояния от Земли до Луны.

Специалисты из университета Пердью рассчитали, что, если бы небесное тело вошло в атмосферу Земли, оно бы стало причиной взрыва, мощность которого в десятки раз превысила бы мощность взрыва атомной бомбы в Хиросиме. Вместе с тем, взрыв произошел бы на расстоянии 16 километров от поверхности планеты, поэтому серьезных разрушений удалось бы избежать. По словам исследователей, подобные взрывы случаются примерно раз в 150 лет.

Ранее ученые заявили о том, что потенциально опасные для Земли астероиды остаются невидимыми для наземных телескопов. К своим выводам исследователи пришли, проанализировав данные обнаружений околоземных объектов несколькими обсерваториями.