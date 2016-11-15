В США зафиксированы случаи "болезни зомби"

Болезнь заставляет тело гнить заживо и распадаться на части.

В США проник лейшманиоз

Ученые зафиксировали в США несколько случаев лейшманиоза – болезни , которая заставляет тело гнить заживо и распадаться на части. По мнению исследователей, болезнь была завезена в США из Ирака и Афганистана, сообщается в статье Clinical Infectious Diseases.

В апреле прошлого года в мировых СМИ начала появляться информация о загадочной болезни, которая распространяется среди жителей частей Сирии, оккупированных силами ИГИЛ. Эта болезнь заставляет человека гнить заживо, а поражение начинается с лица. Возбудителями эпидемии являются стрептококки из группы А, вызывающие некротизирующий фасциит, и одноклеточные паразиты-лейшмании, распространяющиеся мушками и комарами. Причиной их распространения, как считают ученые, является то, что боевики ИГИЛ оставляют тела своих жертв гнить прямо на улице, что способствует размножению мушек и микробов.

Теперь же исследователи установили, что сразу несколько человек на территории Техаса и Оклахомы обратились за помощью с симптомами, которые напоминают лейшманиоз, что побудило исследователей изучить возможные источники этой инфекции в Северной Америке, где распространяющие ее мушки и комары не встречаются.

Как показал их анализ, клетки лейшмании из тканей и крови больных являются родичами этих паразитов из двух уголков мира – Ближнего Востока, где распространены представители вида Leischmania tropica, и их двух латиноамериканских кузенов – Leischmania braziliensis и Leischmania guyanensis. Существует так же еще около двух десятков видов этого паразита, живущих в Африке и в Южной Америке.



Соответственно, источники инфекции в данном случае различаются – на Ближнем Востоке, как предполагают ученые, заражаются в основном военнослужащие армии США, контактирующие с телами погибших от этой болезни, а в Южной Америке – туристы-любители дикой природы.

Ранее сообщалось о том, что ученые выявили случаи заражения болезнью Альгеймера. Болезнь была занесена в организм вместе с гормонами роста человека. Таким образом расследование установило, что медицинские процедуры могут быть источником заражения смертельной болезнью, которая до этого считалась незаразной.