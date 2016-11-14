Компьютерные игры помогают предотвратить развитие слабоумия в старости – ученые

Предотвратить потерю умственных способностей помогают простые игры, например, "Тетрис".

Ученые нашли способ предотвратить развитие слабоумия в старости nnm.me

Исследователи из Австралии заявили о том, что компьютерные игры и тесты улучшают настроение и позволяют существенно замедлить потерю умственных способностей у пожилых людей с риском развития слабоумия. Выводы ученых были опубликованы в журнале American Journal of Psychiatry.

В ходе исследования ученые изучили десятки работ, которые проводились с участием пожилых людей за последние 20 лет. В общей сложности, в исследованиях приняли участие около 700 пожилых мужчин и женщин, часть из которых уже страдала от деменции, а часть – находилась в зоне риска. Основной целью подобных исследований было замедление снижения остроты ума в пожилые годы и остановка развития старческого слабоумия.

В результате ученые установили, что для этой задачи лучше всего подходят простые компьютерные игры, например, "Тетрис", и простейшие тесты на внимание и память. Пожилые люди, на телефоны которых был установлен "Тетрис", теряли память гораздо медленнее, чем участники контрольной группы, которые не интересовались компьютерными играми.

Вместе с тем, ученые подчеркивают, что у разработанного способа есть и определенные ограничения, поскольку при уже развитом слабоумии положительный эффект от компьютерных игра отсутствует.

Ранее сообщалось о том, что ученые выявили случаи заражения болезнью Альгеймера. Болезнь была занесена в организм вместе с гормонами роста человека. Таким образом расследование установило, что медицинские процедуры могут быть источником заражения смертельной болезнью, которая до этого считалась незаразной.