В США прошли учения на случай столкновения Земли с астероидом

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Согласно сценарию, астероид диаметром от 100 до 250 метров мог упасть на территорию США.

В США отработали план действий на случай столкновения с астероидом NASA

В США прошли межведомственные учения на случай столкновения Земли с астероидом , которое могло бы сопровождаться масштабными разрушениями, сообщается на сайте NASA

Согласно легенде, исследователи с помощью наблюдений, проведенных наземными телескопами, узнали о столкновении Земли с астероидом диаметром от 100 до 250 метров, который мог упасть в США 20 сентября 2020 года. Изначально вероятность столкновения была равна 2%, но позже ученые установили, что астероид со 100% вероятностью упадет на нашу планету.

В ходе учений американские власти отработали план мероприятий, необходимых для массовой эвакуации жителей Лос-Анджелеса, которые могли пострадать от столкновения с астероидом. Подобный план был выработан из-за нехватки времени на подготовку какой-либо миссии по уничтожению астероида или изменению траектории его движения.

Ранее ученые заявили о том, что потенциально опасные для Земли астероиды остаются невидимыми для наземных телескопов. К своим выводам исследователи пришли, проанализировав данные обнаружений околоземных объектов несколькими обсерваториями.