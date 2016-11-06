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В США прошли учения на случай столкновения Земли с астероидом

6 ноября в 16:55

Согласно сценарию, астероид диаметром от 100 до 250 метров мог упасть на территорию США.

астероид
В США отработали план действий на случай столкновения с астероидом
NASA
В США прошли межведомственные учения на случай столкновения Земли с астероидом, которое могло бы сопровождаться масштабными разрушениями, сообщается на сайте NASA.

Согласно легенде, исследователи с помощью наблюдений, проведенных наземными телескопами, узнали о столкновении Земли с астероидом диаметром от 100 до 250 метров, который мог упасть в США 20 сентября 2020 года. Изначально вероятность столкновения была равна 2%, но позже ученые установили, что астероид со 100% вероятностью упадет на нашу планету.

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В ходе учений американские власти отработали план мероприятий, необходимых для массовой эвакуации жителей Лос-Анджелеса, которые могли пострадать от столкновения с астероидом. Подобный план был выработан из-за нехватки времени на подготовку какой-либо миссии по уничтожению астероида или изменению траектории его движения.

Ранее ученые заявили о том, что потенциально опасные для Земли астероиды остаются невидимыми для наземных телескопов. К своим выводам исследователи пришли, проанализировав данные обнаружений околоземных объектов несколькими обсерваториями.

По материалам: ZN.UA
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Тэги астероид столкновения учения
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