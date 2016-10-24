"Кеплер" помог исследователям изучить потенциально опасные астероиды

По мнению исследователей, троянские астероиды прибыли из более холодных уголков Солнечной системы.

"Кеплер" получил снимок астероидов Главного пояса NASA

Ученые с помощью телескопа "Кеплер" получили снимки Главного пояса астероидов Солнечной системы, что позволило исследователям детально изучить сотни достаточно крупных малых небесных тел, снимки которых ранее были недоступны для исследователей. Выводы ученых были опубликованы в журналах Astronomy & Astrophysics.

Снимки главного пояса были получены телескопом "Кеплер" во время поиска экзопланет. Ученые обнаружили на них сотни астероидов, которые находятся близко к Земле или принадлежащих к так называемым "троянским" объектам – объектов, которые следуют за или перед Юпитером по его орбите.

Наблюдения позволили ученым уточнить свойства и измерить частоту вращения астероидов и "троянских" объектов, что помогло им сделать важное открытие, касающееся происхождения этих небесных тел.

Как оказалось, все троянские астероиды вращаются достаточно медленно, что указывает на то, что они являются "мигрантами" из более холодных и далеких окраин Солнечной системы, а не небесными телами, которые всегда жили неподалеку от Марса, Земли и Юпитера. Соответственно, должен существовать какой-то механизм, который постоянно "транспортирует" подобные небесные тела в окрестности Юпитера, где они становятся "троянцами".

Кроме того, исследователи обнаружили, что примерно четверть троянских астероидов путешествуют не одни, а в компании спутника, вокруг которого вращаются.

Ранее ученые заявили о том, что потенциально опасные для Земли астероиды остаются невидимыми для наземных телескопов. К своим выводам исследователи пришли, проанализировав данные обнаружений околоземных объектов несколькими обсерваториями.