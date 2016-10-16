Ученые создали "потеющего" робота

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"Потоотделение" робота защищает его от перегрева.

Робот может отжиматься на протяжении 11 минут

Японские инженеры создали робота , способного "потеть". Подобный подход позволяет защитить робота от перегрева и является бюджетным вариантом системы охлаждения.

"Пот" – это вода, которая капает на 108 движков внутри робота, получившего название Kengoro, и охлаждает их в процессе испарения. Подобная технология позволяет роботу отжиматься в течение 11 минут. На одном стакане воды робот может проработать до 12 часов.

Стоит отметить, что, поскольку у робота нет кожи, он потеет "костями", выполненными с помощью технологии лазерного спекания.

Ранее ученые научили робота сомневаться в правильности указаний человека. Получив приказ, робот не сразу его выполняет, а сначала анализирует свои навыки и физические возможности выполнить приказ. Кроме этого рассматривается положение робота в системе отношений "начальник-подчиненный": робот "думает", должен ли он вообще выполнять этот приказ. Чтобы это случилось, отдавший распоряжение должен обладать соответствующими полномочиями.