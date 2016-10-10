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Ученые будут использовать мягких роботов при лечении рака

10 октября в 15:03

Роботы представляют собой деформируемые полимерные корпуса с камерами, наполненными жидкостью.

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Система позволит фиксировать голову человека при лучевой терапии
Lenta.ru
Техасские ученые провели испытания мягкой робототехнической системы, предназначенной для лучевой терапии раковых заболеваний шеи и головы. С помощью данной системы врачи смогут надежно зафиксировать пациента для нанесения точечного воздействия радиацией на опухоли. Результаты исследований ученых были опубликованы на сайте arXiv.org.

В настоящее время лечение раковых опухолей происходит с использованием технологии IMRT, которая позволяет удалять опухоли, не принося вред таким органам, как спинной мозг, околоушная железа и зрительные нервы. Для проведения IMRT необходимо фиксированное положение пациента, однако этого не всегда удается добиться.

Для решения этой проблемы исследователи создали специальных мягких роботов, которые представляют собой деформируемые полимерные корпуса с камерами, наполненными жидкостью. Роботы изготовлены из легкого, прочного и деформируемого полиэстера и поливинилхлорида, двух управляемых током электромагнитных клапанов и пары силиконовых резиновых трубок, обеспечивающих ввод и вывод воздуха. Устройствами можно управлять с помощью регулирования количества жидкости в камере.

В ходе испытаний ученые установили, что голову пациента можно зафиксировать с точностью до 2,5 миллиметра.

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Ранее ученые научили робота сомневаться в правильности указаний человека. Получив приказ, робот не сразу его выполняет, а сначала анализирует свои навыки и физические возможности выполнить приказ. Кроме этого рассматривается положение робота в системе отношений "начальник-подчиненный": робот "думает", должен ли он вообще выполнять этот приказ. Чтобы это случилось, отдавший распоряжение должен обладать соответствующими полномочиями.

По материалам: Lenta.ru
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Тэги робот ученые опухоль система
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