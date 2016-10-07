Ученые создали первый в мире кристалл времени

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Концепция кристаллов времени впервые была предложена в 2012 году лауреатом Нобелевской премии по физике.

Создан первый в мире кристалл времени Андрей Товстыженко, ZN.UA

Американские физики создали первый в мире квантовый кристалл, существование которого демонстрирует нарушение временной симметрии. Результаты исследований ученых были опубликованы на сайте arXiv.org.

Созданный учеными объект представляет собой группу ионов иттербия, расположенных друг относительно друга в форме кольца. Охлажденная до сверхнизких температур, такая система перешла в состояние с минимально возможной энергией. Согласно теоретическим исследованиям, нарушение временной симметрии на примере такого объекта проявляет себя в виде его вращения вокруг своей оси.

Именно такое согласованное движение ионов иттербия и наблюдали физики в новой работе. По мнению исследователей, такие кристаллы могут найти применение в устройствах, которые используют квантовую память, в частности, при создании квантовых компьютеров.

Концепция кристалла времени, впервые предложенная в 2012 году Нобелевским лауреатом по физике Фрэнком Вильчеком, предполагает существование объекта, нарушающего симметрию времени. Это проявляется в том, что он не находится в стационарном (неизменном) состоянии, а имеет периодичное во времени поведение.

Ранее сообщалось о том, что ученые открыли новую субатомную частицу - пентакварк. Пентакварки были открыты в результате столкновений протонов при энергиях до 8 тераэлектронвольт. Масса пентакварка не превышает 4,5 гигаэлектронвольт. Ранее физики достоверно знали о существовании только адронов (частицы, которые состоят из кварков и участвуют в сильном взаимодействии) из двух кварков (мезоны) или трех (барионы).