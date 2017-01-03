Ученые смогут выявлять заболевания человека по выдыхаемому им воздуху

Разработанный исследователями прибор сможет выявлять рак легких, болезнь Паркинсона и другие недуги.

Болезни можно диагностировать по выдыхаемому воздуху

Ученые из Израильского технологического института разработали прибор, который может выявить заболевания человека по воздуху, который тот выдыхает. Устройство анализирует наночастицы в выдыхаемом воздухе и может с высокой долей вероятности выявлять 16 заболеваний: рак легких, болезнь Паркинсона, болезнь Крона и другие серьезные недуги. Вместе с тем, на данный момент устройство еще не подходит для установки однозначных клинических диагнозов.

По словам исследователей, кроме азота, кислорода и двуокиси углерода в дыхании человека содержится несколько десятков различных летучих соединений. В ходе исследований ученые проанализировали более 2800 образцов воздуха, которые были предоставлены 1400 добровольцами. В результате оказалось, что у большинства болезней есть свой "отпечаток".

На данный момент новая технология позволяет с 86% вероятностью установить диагноз на основе выдыхаемого человеком воздуха. Авторы отмечают, что такой точности недостаточно для установки окончательного диагноза, но в перспективе ее можно будет использовать в качестве первичных тестов. Подобная технология не требует проведения никаких инвазивных процедур, и при необходимости пациенты смогут проходить такие тесты по нескольку раз.

Ранее сообщалось о том, что ученые зафиксировали первые случаи заражения болезнью Альцгеймера.