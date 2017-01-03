Ученые смогут выявлять заболевания человека по выдыхаемому им воздуху

Разработанный исследователями прибор сможет выявлять рак легких, болезнь Паркинсона и другие недуги.
По словам исследователей, кроме азота, кислорода и двуокиси углерода в дыхании человека содержится несколько десятков различных летучих соединений. В ходе исследований ученые проанализировали более 2800 образцов воздуха, которые были предоставлены 1400 добровольцами. В результате оказалось, что у большинства болезней есть свой "отпечаток".
На данный момент новая технология позволяет с 86% вероятностью установить диагноз на основе выдыхаемого человеком воздуха. Авторы отмечают, что такой точности недостаточно для установки окончательного диагноза, но в перспективе ее можно будет использовать в качестве первичных тестов. Подобная технология не требует проведения никаких инвазивных процедур, и при необходимости пациенты смогут проходить такие тесты по нескольку раз.
Ранее сообщалось о том, что ученые зафиксировали первые случаи заражения болезнью Альцгеймера.4pda.ru