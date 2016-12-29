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Ученые обнаружили на Марсе необычные фиолетовые камни

29 декабря в 18:11

Булыжники располагаются в кратере Гейл.

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Необычные фиолетовые камни располагаются на склонах горы Шарп
NASA
Марсоход Curiosity обнаружил на Марсе необычные булыжники фиолетового цвета, которые располагаются на склонах горы Шарп в кратере Гейл, химический состав которого помог исследователям понять, каким образом с поверхности Марса испарилась вода.

Опираясь на данные анализа небольших вкраплений фиолетовых пород, которые были обнаружены ранее, геологи предполагают, что эти булыжники состоят из гематита – редкой для Марса вулканической породы, которая широко встречается на Земле.

На данный момент марсоход находится на временной стоянке, связанной с наступлением рождественских праздников.  3 января, как ожидают ученые, он продолжит восхождение к вершине горы в центре кратера Гейл и приблизится к фиолетовым булыжникам, которые будут "обстреляны" из лазерной пушки ChemCam для изучения их химического состава. 

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В сентябре 2015 года специалисты NASA провели пресс-конференцию, во время которой рассказали о том, что нашли свидетельства существования жидкой воды на поверхности Марса. Позже агентством было представлено анимационное видео, которое моделирует движение потоков воды на Красной планете.

По материалам: РИА Новости
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Тэги Марс ученые Curiosity
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