Ученые раскрыли механизм восстановления поврежденного спинного мозга у рыб

Исследователи определили ряд генов, необходимых для регенерации.

Исследователи изучили действие сигнального белка CTGF во время регенерации поврежденного спинного мозга

Американские биологи идентифицировали белок, который запускает механизм регенерации поврежденного спинного мозга у рыбок данио рерио. Для людей повреждения спинного мозга зачастую бывают фатальными или несут серьезные осложнения, включая паралич. Выводы исследователей были опубликованы в журнале Science.

В рамках исследования ученым удалось выявить 12 генов, которые активируются после травмы и необходимы для регенерации спинного мозга. Кроме того, они показали, что в глиальных клетках, которые обеспечивают функциональность нейронов, при этом резко повышается количество фактора роста соединительной ткани (CTGF), который стимулирует восстановление. Примерно за две недели эти клетки формируют "мостик" между оборванными концами спинного мозга, и затем на нем возникают соединения нейронов.

Роль CTGF в этом процессе может оказаться ключевой, поскольку ученым удалось доказать, что рыбы, у которых синтез этого сигнального белка подавлен, неспособны восстанавливать спинной мозг.

Стоит отметить, что белок CTGF есть и у людей, и он более чем на 90% совпадает с тем, который работает у рыбок. Кроме того, дополнительные эксперименты на рыбках показали, что у людей CTGF может выполнять ту же роль, что и у данио рерио.

Ранее сообщалось о том, что ученые обнаружили в мозге человека два кластера генов, которые отвечают за развитие интеллекта. В ходе исследований ученые установили, что эти же гены в измененном состоянии могут привести к эпилепсии и когнитивному дисбалансу.