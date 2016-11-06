Ученые обнаружили озеро под вулканом в Андах

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Озеро располагается на глубине 15 километров.

Ученые обнаружили озеро на глубине 15 километров под вулканом New Scientist

Ученые из Университета Бристоля обнаружили озеро под вулканом Утурунку в Андах Боливии. Как сообщает New Scientist , открытие было сделано исследователями во время изучения "аномалии" на глубине 15 километров под вулканом.

Аномалия, которая называется Альтиплано-Пуна, замедляет сейсмические волны и проводит электричество, в отличие от магмы, которая ее окружает. В ходе исследования ученые взяли образцы камней, которые были выброшены на поверхность в ходе извержения вулкана 500 тысяч лет назад, и поместили их в воду. Затем ученые имитировали условия, которые имитируют те, которые окружают аномалию, то есть давление в 30 тысяч раз выше атмосферного и температуру выше 1500 градусов Цельсия.

В ходе эксперимента ученые установили, что при определенном количестве воды электропроводность точно соответствует той, которая соответствует аномалии. По мнению исследователей, под вулканом содержится объем воды, который соответствует крупнейшим озерам на Земле.

Ранее сообщалось о том, что ученые обнаружили подземный океан под пустыней Такла-Макан.