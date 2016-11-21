Ученые обнаружили сверхскопление галактик, которое притягивает Млечный Путь

Скопление скрывается плоскостью нашей галактики.

Ученые обнаружили скопление галактик, притягивающее Млечный Путь NASA

Астрономы заявили о том, что им удалось обнаружить сверхскопление галактик, притягивающее Местную группу, в которую входит Млечный Путь . До этого исследователи не могли обнаружить скопление, поскольку оно скрывалось плоскостью нашей галактики, сообщается в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Ученым уже было известно, что галактики Местной группы обладают общим движением, которое, предположительно, создается неизвестным, но чрезвычайно массивным объектом. При этом некоторые наблюдения демонстрировали, что в направлении созвездия Парусов, через которое проходит плоскость Млечного Пути, действительно может находиться повышенное число далеких галактик.

Теперь же исследователи измерили красное смещение 4500 далеких галактик в созвездии Парусов, установив параметры их движения. Плоскость Млечного Пути заслоняет большую часть галактик, которые находятся в этом направлении, оставляя "зону избегания" (Zone of Avoidance, ZОA). Поэтому астрономы вели наблюдения за теми, что расположены чуть в стороне от нее.

В результате было установлено, что в ZOA действительно обнаруживается повышенная плотность галактик, расположенных на расстоянии около 800 миллионов световых лет и движущихся связанно. Это свидетельствует о наличии сверхскопления, которое покрывает участок небесного свода площадью 25°х20°, что с учетом расстояния соответствует сверхскоплению размерами 115х90 мегапарсек. По мнению исследователей, притяжение галактик скопления вносит свою лепту в создание движения Местной группы и Млечного Пути, притягивая их и добавляя около 50 км/ч скорости.

Ранее ученые установили, что следы на диске Млечного Пути появились в результате столкновения с другой галактикой. По мнению исследователей, галактика прошла сквозь Млечный Путь около 500 миллионов лет назад и сейчас находится на расстоянии 300 тысяч световых лет от нашей галактики, продолжая отдаляться со скоростью около 200 километров в секунду.