Исследователи обнаружили остатки одного из древнейших звездных скоплений Млечного Пути

Возраст звезд составляет более 10 миллиардов лет.

В центре Млечного Пути обнаружены звезды возрастом 10 миллиардов лет eso.org

Ученые с помощью телескопа VISTA обнаружили древние "звезды типа RR Лиры" в центре Млечного Пути. Обнаружение звезд, возраст которых составляет более 10 миллиардов лет, позволяет предположить, что галактический балдж – сферическое звездное облако в центральной зоне Млечного Пути – вероятно, образовался путем слияния древних звездных скоплений. Сами же звезды могут оказаться остатками одного из древнейших звездных кластеров Млечного Пути, сообщается на сайте Европейской южной обсерватории.

Центр Млечного Пути, как и центральные области других галактик, имеет очень высокую плотность звездного населения. Нынешнее открытие в нашей галактике звезд типа RR Лиры является важнейшим свидетельством, которое позволяет астрономам сделать выбор между двумя альтернативными теориями образования так называемых балджей.

Обычно звезды типа RR Лиры находят в плотных шаровых скоплениях. Это переменные звезды, яркость которых периодически меняется по определенному закону. Наблюдая длительность этих циклов переменности в сопоставлении с яркостью звезды, астрономы могут вычислить расстояние до нее. Вместе с тем, наблюдение подобных звезд зачастую затруднено из-за соседства более ярких молодых звезд, а в некоторых областях они бывают скрыты пылевыми массами. Именно по этой причине обнаружить звезды типа RR Лиры в крайне густонаселенных центральных районах Млечного Пути было невозможно.

Теперь же исследователи идентифицировали около десятка звезд типа RR Лиры. Это открытие указывает на существование в центре балджа Млечного Пути остатков древнего шарового скопления.

Ранее ученые установили, что следы на диске Млечного Пути появились в результате столкновения с другой галактикой. По мнению исследователей, галактика прошла сквозь Млечный Путь около 500 миллионов лет назад и сейчас находится на расстоянии 300 тысяч световых лет от нашей галактики, продолжая отдаляться со скоростью около 200 километров в секунду.