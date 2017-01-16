Сотрясение мозга повышает риск развития болезни Альцгеймера – ученые

К развитию болезни могут привести легкие черепно-мозговые травмы.

Легкие черепно-мозговые травмы могут привести к развитию болезни Альцгеймера

Ученые заявили о том, что легкие черепно-мозговые травмы могут стать причиной развития болезни Альцгеймера . Выводы ученых были опубликованы в журнале Brain.

В ходе исследования ученые обследовали ветеранов боевых действий в Ираке и Афганистане. Участие в исследовании приняли 160 человек в возрасте от 19 до 58 лет, которые перенесли легкие черепно-мозговые травмы и посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). С помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ) авторы изучили семь участков их мозга на предмет критериев ранней болезни Альцгеймера (височная доля, теменная доля и другие) и семь контрольных участков.

Также ученые провели генетический анализ для выявления у испытуемых мутаций, связанных с риском развития болезни, и тест на эпизодическую память. Результаты показали, что сотрясение мозга коррелирует с истончением коры в областях, дегенерация которых характерна для заболевания. Другими факторами риска стали ухудшение эпизодической памяти и соответствующие мутации.

По мнению ученых, их выводы могут быть использованы для диагностики заболевания ранних стадиях развития, а также разработки новых методов лечения нейродегенеративных заболеваний.

Ранее сообщалось о том, что ученые выявили случаи заражения болезнью Альгеймера. Болезнь была занесена в организм вместе с гормонами роста человека. Таким образом расследование установило, что медицинские процедуры могут быть источником заражения смертельной болезнью, которая до этого считалась незаразной.