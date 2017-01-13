Ученым удалось уничтожить опухоль мозга с помощью сальмонеллы

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Выживаемость подопытных животных на протяжении 100 дней составила 20%.

Ученые смогли победить рак с помощью сальмонеллы Lenta.ru

Ученые заявили о том, что им удалось уничтожить опухоли в мозгу у крыс, больных глиобластомой, с помощью генетически модифицированной сальмонеллы. Выводы исследователей были опубликованы в журнале Molecular Therapy Oncolytics.

По словам исследователей, основной проблемой в лечении глиобластомы с помощью традиционных методов заключается в том, что лекарство сложно доставить через гематоэнцефалический барьер. Теперь же ученым удалось преодолеть это препятствие с помощью модифицированной бактерии Salmonella typhimurium с дефицитом жизненно важного вещества пурина. Этот дефицит заставляет бактерии искать другие источники пурина, который в избытке содержится в опухолях. Кроме того, измененный штамм производит соединения азурин и р53, вызывающие самоуничтожение опухолевых клеток.

Как заявляют ученые, выживаемость крыс на протяжении 100 дней, что эквивалентно 10 годам у человека, составила 20%. При лечении же традиционными методами такой результат недостижим даже для пятилетнего срока. Большинство пациентов живут менее года, до двух лет доживает менее 30%.

Ранее сообщалось о том, что украинские ученые изобрели противораковое средство на основечерных антарктических дрожжей Nadsoniela nigra. Исследования украинских ученых-микробиологов могут помочь в борьбе с раком. Подробнее об исследованиях украинских ученых в Антарктиде читайте в спецпроекте ZN.UA"Украинская антарктида".